Inter şampiyonluğa koşuyor

09 Mart 2021 Salı, 10:33

Inter'e Atalanta karşısında 3 puanı getiren tek golü Milan Skriniar 54. dakikada attı.

Inter, bu sonucun ardından puanını 62 yaparak zirvede oturmaya devam etti. Inter'i 2. sırada ve 6 puan geriden Milan takip ediyor.

Ligde 5 maç aradan sonra mağlup olan Atalanta ise bu sezonki 5. yenilgisini Inter'den aldı. Atalanta 49 puanla 5. sırada kaldı.

Serie A'da son 9 sezonun şampiyonu Juventus ise 52 puanda, Inter'in 10 puan gerisinde yer alıyor.

Inter, Serie A'da son şampiyonluğunu Jose Mourinho yönetiminde 2009-2010 sezonunda yaşamıştı.