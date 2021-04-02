Inter'in eski oyuncusu Freddy Guarin gözaltına alındı

02 Nisan 2021 Cuma, 11:08

Kolombiya’da yayın yapan El Pais gazetesinde yer alan habere göre Freddy Guarin, babasına ve ailesinden birkaç kişiye saldırıda bulundu.

Ülkesinin takımlarından Millonarios’da forma giyen Guarin’in sarhoş olduğu ve tartışmanın büyümesinin ardından yakınlarının polisi aradığı belirtildi. Haberde polisler tarafından yapılan açıklamaya yer verilirken polislerin olay yerine vardığında Guarin’i yaralı bir şekilde buldukları, Kolombiyalı oyuncunun ailesinin yardım istediği ve savcılık ile birlikte olayın inceleneceği ifade edildi.

BİR HAFTADIR ANTRENMANLARA KATILMIYORDU

El Pais’de yer alan haberde, Guarin’in bir haftadır Millonarios’un antrenmanlarına kişisel gerekçelerle katılmadığı belirtildi. Kulübün Guarin hakkında nasıl bir cezai işlem uygulayacağının henüz netlik kazanmadığı ifade edildi. Kolombiyalı oyuncu bu sezon 7 maçta forma giyerken takımı adına 1 gol kaydetti.