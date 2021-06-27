İnternetteki çerezlere yeni kurallar geliyor
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir, internetteki çerezler konusunda çalışma başlattıklarını belirterek “Kişisel veri işleyen uygulamalar ile sitelerle ilgili birtakım kurallar getireceğiz” dedi.
İnternet sitelerinde sürekli karşılaşılan 'çerez' ile reklamlara yeni düzenleme geliyor.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) çerezlere ilişkin bir rapor hazırlayıp kişisel verileri işleyen uygulama ve internet sitelerine yönelik yeni kurallar getirecek.
Türkiye gazetesinden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre,TBMM Dijital Mecralar Komisyonunda sunum yapan KVKK Başkanı Faruk Bilir, “Üyelerimizle geçen hafta bu konuları çalıştık ve bunları yakında kamuoyuyla paylaşacağız. ‘Çerezler’ dediğimiz teknik bir olay var. Yani, âdeta girdiğimiz siteler bizimle ilgili veri topluyor ama bu, kanunda düzenlenmemiş bir konu. Biz, Kurul olarak, bir çerez raporu yayınlamak zorundayız. Bunu kimse bizden istemedi veya vatandaşımız da talep etmedi. Ancak Türkiye’de çerez dolayısıyla kişisel veri işleyen uygulamalar, internet siteleriyle ilgili birtakım kurallar öngörmekteyiz” dedi.
Herhangi bir internet sitesi veya uygulama, sayfasını ziyaret eden vatandaşın kullanım hareketlerini anlık olarak görebildiği gibi, bu verileri dolaylı olarak kayıt altına alabiliyor. İnternet sitelerine bu imkânı veren teknoloji, 'cookie' (çerez) olarak adlandırılıyor.
Reklam ve ürün satışı konusunda vatandaşı etkilemek için de kullanılan çerezler, daha önce yapılan aramalardan hareketle kullanıcıların beğenebileceği başka ürünler önerebiliyor.
Arama motorlarının ve internet sitelerinin genelde 'kişiselleştirme' olarak sunduğu ve internette gezerken kolaylık sağladığını savunduğu çerez teknolojisine ilişkin kanunlarda herhangi bir düzenleme bulunmuyor.
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