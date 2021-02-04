İnternetten hastalık arama hastalığı pandemide yüzde 50 arttı

04 Şubat 2021 Perşembe, 09:56

Son yıllarda internete kolay erişim, sağlık bilgilerine ulaşımı kolaylaştırıyor. Fakat internet aramalarında bilgilerin her zaman doğru ve kesin olmaması, arayan için gereksiz stres ve kaygıya neden oluyor. Dolasıyla internetten hastalık arama hastalığı olarak tanımlanan siberkondri internet bağımlılarının ve takıntılı insanların yakalandığı bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor. İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa’dan Psikiyatri Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Murat Altın pandemi döneminde artış gösteren siberkondriyi anlattı.

“9 KEZ TEST YAPTIRMAYA GELEN HASTAMIZ OLDU”

Hipokondrinin (hastalık hastalığı) geçmişten bu yana hayatımızda olduğunu söyleyen Psikiyatri Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Murat Altın, “Siberkondri internet ortamında hastalık arama hastalığı olarak ifade edilmektedir. Siberkondri hastalığında kişi ağrıyı hisseder ama kişinin konulmuş bir tanısı yoktur. Siberkondri taklit etme dediğimiz bir rahatsızlık grubu içerisindedir. Hipokondri geçmişten bu yana hayatımızda vardı. Fakat internetin hayatımıza girmesiyle hipokondri, siberkondriye dönüşmeye başladı. Arama motorları genelde en sık arananları gösterir. İnternete nefes darlığı neye işarettir diye yazdığınızda ilk çıkan şey Kovid-19’dur. Bir hastamız bu sebepten dolayı 9 kez test olmaya geldi” diye konuştu.

“HASTALAR İNTERNET ÇIKTILARIYLA GELİYOR”

Siberkondri hastalarının doktorun verdiği ilacı internetten araştırma gibi bir takıntılarının olduğunu belirten Psikiyatri Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Murat Altın, “Siberkondri hastaları Kovid-19 ile birlikte yüzde 50 artış gösterdi. Pandemi döneminde Kovid-19 ile ilgili bilgiler her güncellendiğinde kişilerdeki anksiyete de gidererek artmaya başladı. Son zamanlarda birçok hastam ‘internetten okudum, mutasyonlu virüs kesin öldürüyormuş’ diye beni arıyor. Yine pandemi döneminde gelen bir hastam dahiliye, kardiyoloji ve göğüs hastalıkları bölümlerine başvurmuş ama bir sonuç alamamış. Hekim arkadaşlarım hastayı en son psikiyatri servisine yönlendirmiş. Hasta yanıma geldiğinde elinde internet çıktıları vardı” dedi.

“SİBERKONDRİ HASTALARI ALGIDA SEÇİCİLİK YAPIYOR”

Psikiyatri Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Murat Altın sözlerine şu şekilde devam etti:

“Siberkondriyi üst düzeyde yaşayan kişilerin genellikle sağlıkla ilgili kaygıları vardır. Sağlık kaygıları olduğu için de genellikle vücutlarında oluşan en ufak semptomu bile internetten araştırma gereği duyar. Örneğin kişiler arama motorlarına baş ağrısı ya da beyin yazdıklarında karşılarına beyin tümörü çıkıyor. Aynı zamanda siberkondri hastaları algıda seçicilik yapıyor. Hastalar internet sayfasına baş ağrısı yazınca konuyla ilgili birçok semptom çıkıyor. Ancak kişi aralarında beyin tümörü yazısını seçerek genelleme yapıyor.”

“SİBERKONDRİ HASTALARI EN ÇOK FORUM SAYFALARINDAKİ YORUMLARI OKUYOR”

Siberkondri yaşayan hastalar doktora gittiklerinde cümlelere genellikle ‘Ben MS miyim diye başlıyor’ diyen Psikiyatri Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Murat Altın, “Bu hastalar aynı zamanda en çok forum sayfalarındaki yorumları okuyor. Eskiden konu komşu olarak oluşturulan beş kişilik gruplar artık 5 bin, 50 bin kişilik sayfalarda buluşuyor. Şunu söylemem gerekir ki bu forumlara katılan kişilerin birçoğu siberkondri hastasıdır. Siberkondri hastalarında son zamanlarda bir de şunu sıklıkla görüyoruz; Hastalar tıbbi tahlil sonuçlarını forumlarda tartışma gereği duyuyor. Hastalar genellikle ‘Arkadaşlar benim sonucumda bunlar yazıyor. Siz neler düşünüyorsunuz?’ diye soruyor. Bu forumlardaki yorumların altında mesleği tamamen tıp dışı olan insanların yorumları oluyor” ifadelerini kullandı.

“DOKTORA GİTMEDEN KANSER OLDUM DİYOR”

Vücudunda herhangi bir ağrı hissettiğinde internete yazdığını söyleyen vatandaşlardan Ercan Polat, "İnternet siteleri genellikle yanlış yönlendiriyor. Vücudumda herhangi bir ağrı hissettiğimde internet sitelerine yazıyorum oradaki bilgileri okuyorum. Çok ağrım olduğunda da orada yazanlardan etkileniyorum. Ama doktora danışmadan ilaç kullanmıyorum” dedi. Gülsen Çokca ise “Bir sağlık sıkıntım olduğunda internetten neymiş diye bakmıyorum. Çünkü heyecan ve panik yapıyorum” diye konuştu. Çevresinde hayata küsen insanların olduğunu söyleyen Orhan Şenkul ise “Çevremdeki insanlar internetten kendilerine tanı koyuyor. Doktora gitmeden kanser oldum diyor” dedi.