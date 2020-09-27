İnternetten sipariş verdi, paketi açınca şoke oldu

Bursa’da internetten alışveriş yapan yurttaş şoke oldu.

cumhuriyet.com.tr
27 Eylül 2020 Pazar, 12:19
Abone Ol google-news

Olay, geçtiğimiz haftalarda Osmangazi ilçesinde yaşandı. Trafik kazası geçiren 10 yaşındaki kızıyla dükkandan telsizle konuşabilmek için bebek telsizi arayışına giren 38 yaşındaki Ö.Ç, internette araştırma yaptı. Ö.Ç, telsiz siparişi vererek kargonun gelmesini bekledi. Karşı ödemeli gelen kargoya telsiz için 129, kargo için de 10 lira ödeme yapan Ö.Ç, paketi heyecanla açtığında gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Bebek telsizi yerine piyasada 5 liraya satılan oda spreyi geldiğini gören yurttaş, daha sonra verilen numarayı arasa da herhangi bir muhatap bulamadı. Ö.Ç. dolandırıldığını anlayarak şikayetçi olurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler