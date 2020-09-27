İnternetten sipariş verdi, paketi açınca şoke oldu
Bursa’da internetten alışveriş yapan yurttaş şoke oldu.
Olay, geçtiğimiz haftalarda Osmangazi ilçesinde yaşandı. Trafik kazası geçiren 10 yaşındaki kızıyla dükkandan telsizle konuşabilmek için bebek telsizi arayışına giren 38 yaşındaki Ö.Ç, internette araştırma yaptı. Ö.Ç, telsiz siparişi vererek kargonun gelmesini bekledi. Karşı ödemeli gelen kargoya telsiz için 129, kargo için de 10 lira ödeme yapan Ö.Ç, paketi heyecanla açtığında gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Bebek telsizi yerine piyasada 5 liraya satılan oda spreyi geldiğini gören yurttaş, daha sonra verilen numarayı arasa da herhangi bir muhatap bulamadı. Ö.Ç. dolandırıldığını anlayarak şikayetçi olurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
En Çok Okunan Haberler
- Covid-19'un yeni kesin belirtisi tespit edildi
- Muhittin Böcek'e trakeostomi uygulandı
- Suudilerden ‘ambargo’
- Karın kasımla direğe çıkmışım sen 'striptiz' diyorsun
- Android'de şifre çalan yazılım keşfedildi
- Ege'de deprem!
- Hülya Avşar, ada satın aldı iddialarına açıklama
- Hedefteki doktorlar tek tek ülkeyi terkediyor
- Özel'den kendisini hedef gösteren A Haber'e sert tepki
- Alevi köyüne ayrımcılık
Video Haberler
- 12 yıl önce fark etti! Her şeyi çekiyor
- Beşiktaş'ta korku dolu anlar!
- Koronavirüs sürecinde en çok o ürünler tercih edildi
- Kargo şirketinin aracıyla böyle görüntülendi!
- Salgında okey oynamanın bedeli ağır oldu!
- Görüntülü konuşma yaparken dehşeti yaşadı!
- AA ekibi Ermenistan saldırısında son anda kurtuldu
- 'Koronavirüs kaptım' deyip adres sorunca...
- İstanbul'da dehşetin görüntüsü! O anları anlattı
- Çocuğu komşusundan çıkınca havalara uçtu!
En Çok Okunan Haberler
- Covid-19'un yeni kesin belirtisi tespit edildi
- Muhittin Böcek'e trakeostomi uygulandı
- Suudilerden ‘ambargo’
- Karın kasımla direğe çıkmışım sen 'striptiz' diyorsun
- Android'de şifre çalan yazılım keşfedildi
- Ege'de deprem!
- Hülya Avşar, ada satın aldı iddialarına açıklama
- Hedefteki doktorlar tek tek ülkeyi terkediyor
- Özel'den kendisini hedef gösteren A Haber'e sert tepki
- Alevi köyüne ayrımcılık