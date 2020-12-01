İntihar ettiği düşünülsün isteniyor

01 Aralık 2020 Salı, 06:00

Tunceli’de 5 Ocak’ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’dan (21) 332 gündür haber alınamıyor. Adı şüpheli olarak geçen Doku’nun eski erkek arkadaşı Zaynal Abakarov’un polis olan üvey babası Engin Y’nin kamu görevlisi sıfatıyla Doku’ya ait bilgileri sosyal medyada paylaştığı için hakkında kamu davası açıldı.

Ayrıca Engin Y’nin, açığa alındığı ortaya çıktı. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, “Dosya şüphelileri neden Doku’nun intihar ettiğinin düşünülmesini istemektedirler? Şüpheliler suç işleyebilecek kadar zorlanmalarına sebep olan olay nedir” diye sordu.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi 2. sınıf öğrencisi Doku’dan 5 Ocak’tan beri haber alınamıyor. Doku’nun en son görüştüğü eski erkek arkadaşı Zaynal Abakarov’un, Doku kaybolmadan önce de darp ettiği ve alıkoyduğu ortaya çıkmıştı. Abakarov’un üvey babası Engin Y. hakkında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve bu suçu kamu görevlisi sıfatıyla yapmak” gerekçesiyle 2. asliye ceza mahkemesinde kamu davası açıldı. Daha önce başka bir konuyla ilgili polislikten açığa alındığı söylenen Engin Y’nin, Doku olayından dolayı açığa alındığı öğrenildi.

‘SOMUT GELİŞME VAR’

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Engin Y’nin Emniyet’te soruşturma dosyasını yürüten birimde görev almış olmasının dosyaya etki edildiği anlamına geldiğini için dosyanın jandarma birimince yapılması ve dosyaya etki veren şüphelilerin tutuklanmasına yönelik taleplerinin savcılıkça reddedildiğini anımsattı.

Çimen, Doku’ya ait bilgileri sosyal medyada paylaştığı için Engin Y. hakkında açılan davaya ilişkin “Öğrenmiş olduğunuz üzere soruşturma dosyanında ilk defa Cumhuriyet başsavcılığınca artık bizim bu tezlerimizin kabul edilmeye başlandığına yönelik somut bir gelişme yaşanmıştır. Bu gelişme şüpheli ailenin özelikle Doku’nun intihar ettiğine yönelik bir algının oluşması için sahip oldukları kamu görevlisi sıfatını nasıl kullandıkları da ortaya çıkmıştır” dedi.

Dosyada Doku’ya ait olduğu kaydedilen “Kendimi Munzur’a atmaya gidiyorum” sözünün ilgili tanık tarafından reddedildiğini ve Engin Y. hakkında başsavcılığı talimatlarının Emniyet tarafında gereğinin yapılmadığının da daha önce ortaya çıktığını belirten Çimen, “Bu somut gelişme ve diğer hususlar bizde şu soruları akla getirmiştir: ‘Dosya şüphelileri neden böyle bir algının oluşması için suç işlemektedirler? Şüphelileri suç işleyebilecek kadar zorlanmalarına sebep olan olay nedir? Dosya şüphelileri neden Doku’nun intihar ettiğinin düşünülmesini istemektedirler” diye sordu.

‘SAĞLIKLI İLETİŞİM YOK’

Soruşturma makamlarıyla aralarında sağlıklı bir iletişim kanalı söz konusu olmadığını ve 1 Eylül’de yaptıkları soruşturmanın derinleştirilmesine dönük taleplerine de henüz yanıt almadıklarını vurgulayan Çimen, “Tüm bu soruların cevabı etkili bir soruşturma yapılması halinde ancak açığa çıkacaktır” diye konuştu.