İpekçi Caddesi yenilendi

16 Eylül 2020 Çarşamba, 02:00

Ulusal ve uluslararası markaların en gözde mekânlarından Abdi İpekçi Caddesi, 7 milyon liraya yenilendi. Çalışma kapsamında Abdi İpekçi’nin heykelinin bulunduğu meydan da düzenlendi.

1 Şubat 1979, Türkiye’nin en karanlık günlerinden biriydi. O gün, Maçka’dan Teşvikiye’ye uzanan Emlak Caddesi’nde Türkiye’nin en önemli gazetecilerinden biri, Milliyet Gazetesi Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi, bir suikast sonucunda hayatını kaybetti. Bugün o cadde artık onun adını taşıyor. Ancak uzun süredir İpekçi’nin heykelinin olduğu meydan bir giyim markasıyla anılıyor, uluslararası markaların yavaş yavaş çekilmesiyle de cadde kimliğini yitiriyordu.

Moda’nın merkezi olan caddenin yeniden canlanması, bölgedeki iş insanlarının gündemindeydi. Bunun için kurulan Nişantaşı Güzelleştirme Derneği, pandemi öncesinde bir proje hazırlayıp Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’e projeyi anlattı. Bomonti, Harbiye, Rumeli Caddesi’nden oluşan bölgeyi yeni bir çehreye kavuşturmak isteyen Başkan Keskin de ilk adımı Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi’nden atmaya karar verdi.

Dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı konsolosların katılımıyla açılışı yapılan caddeyi önceki akşam üstü Muammer Keskin, Abdi İpekçi Caddesini Güzelleştirme Derneği Başkanı Hüsamettin Namlıcı, Yardımcısı ve Gizia Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kutlu anlattı. Keskin, projenin amacını “Burası Türk markaları için dünya ölçeğinde bir cadde olsun istedik. Elbette yabancı markalar da burada iş yapacak. Onlara hiçbir itirazımız yok. Ancak, burası Türk markalarının kendilerini dünya vitrininde hissettikleri bir cadde olmalı” diye anlatıyor.

Projeyi ilk olarak Nükhet İpekçi’ye anlattıklarını söyleyen Keskin, “Destek verdi sadece heykele dokunmamızı istemedi. Şimdi burası gerçek anlamda bir meydana dönüştü. Heykel de daha görünür hale geldi. Bu meydanda kültürel etkinlikler de yapılabilecek” dedi.

7 MİLYONA MAL OLDU

Dernekten Namlıcı ve İsmail Kutlu ise projeyi şöyle özetliyor: “Burada altyapı çalışmalarını İBB’nin desteğiyle yürüttük. İSKİ, İGDAŞ, Türk Telekom başta olmak üzere altyapı çalışmalarında ilgili kurumlar bizi destekledi. Üstyapıyı da Abdi İpekçi Caddesini Güzelleştirme Derneği üzerinden buradaki işletmeler, markalar üstlendi. 600 metrelik cadde ve meydanın üstyapı maliyeti nin tümünü dernek karşıladı.”

23.00’TEN SONRA İÇKİ YOK

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, aldıkları bir kararı da şöyle açıkladı:

“Şişli’de sokakta, caddede masası olan restoranlar, dışarıya alkollü içki servisini saat 23.00’te kesecek. O saatten sonra içkisini içmek isteyen müşteri, mekânın kapalı bölümüne geçecek. Belediye Başkanı olarak buralarda ikamet eden vatandaşlarımızı düşünmek durumundayım.”