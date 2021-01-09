"iPhone 12, 'Süper Döngü' yaratabilir"
Piyasa uzmanları, iPhone 12'nin bir "süper döngü" yaratacağını ve bu durumun, 2021 yılını Apple için altın bir yıla çevireceğini söylüyor. Peki ama nedir bu "süper döngü" dedikleri?
Endüstri analistlerinin raporlarına göre, iPhone 12'ye olan talep, Apple'ın 2021'de planladığı hedeflerin çok üzerine çıkmasına neden olabilir. Bu da 2021 yılının, Apple için "altın bir yıl" olmasını sağlayacak gibi görünüyor.
Wedbush analisti Dan Ives'in MarketWatch aracılığıyla yayınladığı yeni raporda, "Apple için abartılı gibi görünen hayranlık, abartı olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşüyor gibi görünüyor" yazıyor. Raporda "süper döngü" adı verilen bir durumdan bahsediliyor. Bu terim, bir yıllık bir dönemde beklentinin çok üzerine çıkıp satışları patlayan ürünler için kullanılıyor ve raporda, iPhone 12'nin bir süper döngü yaratabileceğinden söz ediliyor.
Ives'in raporuna göre Apple 2020'nin son çeyreğinde 90-95 milyon iPhone üretmiş olabilir. Bu, normalden %35 daha yüksek bir rakama karşılık geliyor. 2021'in ilk çeyreğinde ise üretim rakamlarının 60-70 milyona ulaşacağı düşünülüyor. İkinci çeyrekte ise 40 milyon gibi bir rakam görebiliriz. Ives, Wall Street'in 2021 mali yılında Apple'ın yaklaşık 217 milyon iPhone satmasını beklediğini söylüyor. Wedbush ise bu rakamı 240 milyon olarak tahmin ediyor.
Kaynak: CHIP Online
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