iPhone 12'nin en pahalı olduğu ülke belli oldu
Paylaşılan bilgilere göre Brezilya, iPhone 12 ailesi için fiyat açıklanan ülkeler arasında iPhone 12'nin en pahalı olduğu ülke oldu. Ancak şirket, Arjantin, Türkiye gibi listenin zirvesini zorlayan ülkeler için henüz fiyatlarını açıklamadı.
Apple’ın şu ana kadarki en büyük akıllı telefonu olan iPhone 12 Pro Max ile “çentikli ekrana sahip en küçük iPhone” olan iPhone 12 mini ise geçtiğimiz cuma itibarıyla ön siparişe açıldı.
Apple, bu akıllı telefonları şu ana kadar yalnızca seçili pazarlarda satışa sundu ancak bu durum çok yakında değişecek. Apple, 2020 model iPhone’larını 20 Kasım itibarıyla daha fazla ülkede satışa sunacağını açıkladı. Ayrıca cihaz, bu tarihten bir hafta önce ön siparişe açılacak.
BREZİLYA'DA İPHONE FİYATLARI, ABD FİYATLARININ NEREDEYSE İKİ KATI
Brezilyalı web sitesi Tecnoblog tarafından aktarılan bilgilere göre Brezilya, iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max’in fiyatının açıklandığı tüm ülkeler arasında bu cihazların en pahalı olduğu ülke konumunda.
Paylaşılan bilgilere göre ABD fiyatı 729 dolar olarak açıklanan "2020 model en ucuz iPhone" olan 64 GB’lık iPhone 12 mini’nin Brezilya’daki fiyatı 1.268 doları buluyor. Ayrıca yine ABD fiyatı 1.399 dolar olan "2020 model en pahalı iPhone" 512 GB’lık iPhone 12 Pro Max’in Brezilya’daki fiyatı 2.535 dolar seviyesinde.
Bazı ülkelerdeki iPhone 12 mini (64 GB) fiyatı:
Brezilya - 1.268 dolar (En pahalı)
İtalya - 996 dolar
Portekiz - 984 dolar
Meksika - 967 dolar
Fransa - 961 dolar
Hindistan - 944 dolar
Japonya - 795 dolar
Hong Kong - 774 dolar
ABD - 729 dolar (En ucuz)
Bazı ülkelerdeki iPhone 12 Pro Max (512 GB) fiyatı:
Brezilya - 2.535 dolar (En pahalı)
İtalya - 2.159 dolar
Portekiz - 1.946 dolar
Meksika - 1.934 dolar
Fransa - 1.911 dolar
Hindistan - 1.851 dolar
Japonya - 1.602 dolar
Hong Kong - 1.523 dolar
ABD - 1.399 dolar (En ucuz)
Kaynak: webtekno.com
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