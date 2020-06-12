iPhone kullanıcısı Apple’a 1 trilyon dolarlık tazminat davası açtı

12 Haziran 2020 Cuma, 08:53

New York Post’ta yer alan habere göre, 2018 yılında yaşanan bir olay için Apple’a 1 trilyon dolarlık tazminat davası açtı. Yaşanan bir arıza sonucu cihazını Apple Store’a götürdüğünü belirten Terrell Parker mahkemeye yaptığı başvuru dilekçesinde “Telefonum, eski bir iPhone modeli ile değiştirildi. Bu modelde şifreleri sıfırlamak ve uygulamaları yeniden indirmek zorunda kaldım” ifadelerine yer verdi.

TAMİR İŞLEMİNİ YAPAN KİŞİNİN KENDİSİNİ “ÇILGIN” OLARAK TANIMLADI



Parker’ın telefonuna yanlışlıkla henüz herkese açık olmayan bir iOS sürümünün kurulmuş ve bu sürümün daha sonra Apple çalışanları tarafından silinmiş olabileceği belirtiliyor. Yaşadığı bu sorun üzerine Apple’ın mağazasına gittiğini belirten 39 yaşındaki kullanıcı tamir işlemini yapan kişinin kendisini “çılgın” olarak tanımladığını ifade etti.

2019 yılında Apple’dan 2 trilyon dolar isteyerek gündeme gelen ABD’li kullanıcı, iPhone 7 ve iOS 12 için her biri 1 trilyon dolara tekabül eden tazminat talebinde bulunmuştu. Mahkeme Parker’ın talebini işledikten sonra konu ile ilgili takipsizlik kararı vermişti. Parker’ın Apple’a açtığı yeni davanın da benzer bir karar ile sonuçlanmasına kesin gözüyle bakılıyor.