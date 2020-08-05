iPhone'daki AirDrop teknolojisinin benzeri Android'e geldi

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 10:50

The Verge'de yer alan habere göre, Apple'ın 2011 yılında tanıttığı AirDrop teknolojisinin benzeri Android cihazlara geldi.

Aynı habere göre, Nearby Share olarak adlandırılan ve doğrudan Google tarafından geliştirilen özellik bugün itibariyle kullanıma sunuldu.

Şu an için Pixel ve bazı Samsung cihazlarda bulunan özelliğin önümüzdeki birkaç hafta içinde diğer cihazlara geleceği belirtiliyor.

NEARBY SHARE NASIL ÇALIŞACAK?

AirDrop ile benzer şekilde çalışan söz konusu özelliği kullandığınızda etraftaki Android cihazlar otomatik olarak taranıyor ve cihazı seçtiğinizde karşı tarafın onayı isteniyor.

Bu işlemin ardından eşleşme sağlanıyor ve iki Android cihaz arasında dosya paylaşımı başlıyor.

Google'dan yapılan açıklamaya göre, Nearby Share Android 6 ve üzeri işletim sistemine sahip akıllı cihazlarda çalışacak.

Kaynak: NTV