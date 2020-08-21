iPhone'nun artık olmayan 10 'ikonik' özelliği

21 Ağustos 2020 Cuma, 11:00

iPhone'larda artık olmayan özellikleri aramızda sıralayacak olanlar eminiz vardır, ancak genellikle unutmaya yatkın olduğumuzdan, Apple'ın hayatımızdan sildiği özellikleri sıralamak istedik. Bazı işlevlerin gidişi üzücü olsa da, yenilikler için bu kaçınılmaz olabiliyor. İşte zamanında hafızalara kazınan ya da kazındığını sandığımız ve artık olmayan 10 iPhone özelliği.

1. Skeuomorphism

Jony Ive'nin iOS arayüzü, iPhone'un ilk yıllarında simgelerden diğer öğelere her yanda kendini gösteriyordu. Apple tutkunları arasında sevilen tasarım, iOS 7 ile 2013'te ciddi biçimde elden geçirildi. Teknoloji dünyasındaki çoğu şeyde olduğu gibi Skeuomorphism de bir iki senede unutuldu.

2. 30 Pin Bağlantı

Son olarak 2011'in iPhone 4S'inde görünen 30 pin bağlantı, geniş olduğu için telefonu istasyona sağlam bir biçimde yerleştirmenizi sağlıyordu. Ancak aynı nedenle telefonun alt tarafında çok yer kaplıyordu. Apple'ın zaman içerisinde microUSB'ye cevap olarak tersi ve düzü olmayan Lightning'i sunması ise şaşırtıcı olmadı. Lightning'in bu özelliği, birkaç sene sonra USB-C tarafından taklit edildi.

3. Plastik Gövde

Ucuz ve farklı şekillere kolay girebilen plastik, akıllı telefonlar için harika bir malzemeydi. Bugün her telefonun cam olduğu bir dönemde, iPhone'ların bir zamanlar plastik olduğuna inanmanız zor olabilir. İlk iPhone'un arkasının yaklaşık beşte biri plastik iken iPhone 3G ve 3GS'nin bütün gövdesi plastik idi. iPhone 5C, plastiğin kullanıldığı son iPhone oldu; bundan sonra bir "C" modeli de üretilmedi.

4. Düz, Çelik Çerçeve

iPhone 4, yuvarlanmış alüminyum kenarlar yerine Jony Ive'nin yeni düz kenarlarına yer veriyordu. Yeni bir sadeliğin ve geleceğe yönelik tasarımın kapısını açan bu görünüm, iPhone SE 2016'ya kadar kullanıldı ve 2018'de terk edildi. Her şeye rağmen büyük dairesel ses düğmelerini özlediğimizi söyleyebiliriz.

5. Game Center Uygulaması

iOS 4'ün (aslında 4.1'in) getirdiği yeniliklerden biri olan Game Center, diğer iPhone sahibi arkadaşlarınızla oyunlardaki başarılarınızı karşılaştırmanıza olanak tanıyordu. Game Center uygulaması iOS 10 güncellemesiyle birlikte kaldırılsa da, işlevin hala Ayarlar altında bir seçenek olarak yaşadığını söyleyelim.

6. Alüminyum Gövde

Dayanıklı olduğu kadar telefona üst düzey görünüm kazandıran alüminyum, mobil pazardaki değişim rüzgarlarıyla birlikte yerini cama bıraktı. Ne zaman geri döneceğini bilmediğimiz madde, son olarak 2016'da iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ın gövdesinde kullanıldı.

7. Kulaklık Girişi

Bugün hala tartışmalı bir konu olan kulaklık girişinin kaldırılması, 2016'da iPhone 6S ve 6S Plus ile gerçekleşti. iPhone'dan cesaret alan birçok Android'li telefon da artık 3.5mm kulaklık girişi olmadan geliyor ve buna güçlü bir itiraz yok gibi görünüyor.

8. Fiziksel Home Düğmesi

İlk günden bu yana iPhone'un ikonik görünümünün bir parçası olan home düğmesi, 2016'da bir kapasitif düğmeye dönüştü. Fiziksel düğmeyi son olarak 2015'te iPhone 6S'te gördük.

9. Kapasitif Home Düğmesi

2016'da iPhone 7'de ortaya çıkan dokunmaya duyarlı home düğmesi, iPhone SE 2020'yi bir istisna olarak sayarsak sadece bir sene yaşadı ve son olarak 2017'de tanıtılan iPhone 8 ve 8 Plus'ta yer aldı. Bunun ardından Apple, hareket tabanlı gezinti sistemine geçti. Telefonların bütün ön yüzünün ekran olduğu bir devirde home düğmesinin bir amiral gemisine geri gelme ihtimali, artık oldukça düşük.

10. Kalın Çerçeveler

Bir süre öncesinin iPhone'larının kalın ekran çerçeveleri, neredeyse home düğmesi kadar zihinlere yerleşen bir görüntüydü. Kalın kenarlar iPhone SE 2020'de geri dönse de, amiral gemilerinde uzun süredir görünmüyor. 2017'de çıkan iPhone X ile birlikte Apple, kalın çerçevelere elveda derken iPhone 8 ve iPhone 8 Plus ile son kez çerçeve severleri sevindirmişti.

Kaynak: CHIP Online