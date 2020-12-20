Irak heyetinin katıldığı saray sofrasıyla ilgili yeni paylaşım

20 Aralık 2020 Pazar, 20:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi onuruna verdiği yemeğin görüntüleri sosyal medyada yayınlanmıştı. Arapça müzik eşliğinde verilen yemekte sahne alan sanatçı ise merak konusuydu.

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, ziyafette sahne alan sanatçının Ahmet Tuzlu olduğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Yıldız, Twitter hesabından yaptığı gülücük işaretli paylaşımında “Kerkük türküsü olmazsa olmaz. Ağzına sağlık, Ahmet Tuzlu” dedi.

''YİYİN EFENDİLER YİYİN''

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, yemeğe ilişkin TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayı hatırlatarak, “TBMM’de Saray sofrası ve şatafatını anlattığım günün akşamında Saray’da ki eğlence ve şatafat. Ama sanatçı bölümünü eksik söylemişim. Millet kuru ekmeğe muhtaç sarayda ise zevki sefa. Yiyin efendiler yiyin” demişti.