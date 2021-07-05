Irak’ta Ayn el-Esed Askeri Üssü’ne roketli saldırı
Irak’ın Anbar vilayetinde yer alan ve ABD askerlerinin de bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü’ne, Katyuşa roketleri ile saldırı düzenlendi.
Irak’ta, içinde ABD askerlerinin de bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü’ne saldırı düzenlendi. Iraklı güvenlik yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ülkenin batısında yer alan Anbar vilayetindeki Ayn el-Esed Askeri Üssü’ne öğlen saatlerinde 3 adet Katyuşa roketinin düştüğü, fakat saldırı sonucu üste herhangi bir hasarın meydana gelmediği kaydedildi.
Saldırıya ilişkin Irak koalisyon güçleri tarafından yapılan açıklamada ise söz konusu roketlerin üssün çevresine düştüğü, saldırı sonucu can kaybı olmadığı ve hasar tespit çalışmalarının ise devam ettiği ifade edildi.
Öte yandan, ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü’ne geçtiğimiz Nisan ayında 24 adet roket düşmüştü.
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