Irak'tan ABD saldırısına ilişkin açıklama: Egemenliğimiz ihlal edildi, reddediyoruz
Irak hükümeti, ABD'nin Irak-Suriye sınırındaki 'İran destekli gruplara' yönelik saldırısının Irak'ın egemenliğini ihlal ettiğini ve bunu reddettiklerini açıkladı.
Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Mustafa el Kazımi'nin Askeri Sözcüsü Yehia Rasool, ABD'nin Irak-Suriye sınır bölgesinde İran destekli milis grupların kullandığı tesislere düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.
ABD'nin askeri harekatına nadir bir eleştiri olarak "egemenliğin ihlali" olarak kınandı.
Açıklamada, "Dün akşam Irak-Suriye sınırına düzenlenen ABD saldırısını kınıyor ve reddediyoruz. Bu saldırı, tüm uluslararası anlaşmalara göre Irak'ın egemenliğine ve milli güvenliğine yönelik bariz, kabul edilemez bir ihlaldir" ifadelerine yer verildi.
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