İran, cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında

18 Haziran 2021 Cuma, 13:55

Ülke içinde ve dışında yaşayan liberaller seçimleri boykot çağrısında bulunurken, ekonomik zorluklar nedeniyle seçime katılım oranının düşmesi bekleniyor.

Tahran'ın 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmasını tekrar yürürlüğe alma çabalarından net bir sonuç alamadığı da göz önüne alındığında seçime katılım oranı İran yönetimi için bir referandum olarak görülüyor.

Hamaney başkent Tahran'da oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada "Her oy önemli... gelin ve oy verin ve cumhurbaşkanınızı seçin" dedi.

İran'daki hiyerarşide orta seviye bir alim olan Raisi, 2019 yılında Hamaney tarafından yargının başına atanmıştı.

Hamaney gibi Batı ülkelerini sert şekilde eleştiren Raisi, 1980'li yıllarda siyasi mahkumların infazlarına ve 2009'daki protesto gösterilerinin güç kullanılarak bastırılmasında rol aldığı gerekçesiyle göreve atandıktan birkaç ay sonra ABD tarafından yaptırım kapsamına alındı.

Analist Jason Brodsky, "Raisi seçilirse, sadece göreve başlamadan önce değil, aynı zamanda görevdeyken de yaptırım uygulanan yakın tarihteki ilk İran cumhurbaşkanı olacak" dedi.

İran, siyasi mahkumları topluca infaz ettiğini hiçbir zaman kabul etmedi ve 60 yaşındaki Raisi kamuoyu önünde yaptığı açıklamalarda infazlarda oynadığı iddia edilen role hiçbir zaman değinmedi.

İran'da 59 milyon kişinin oy kullanma hakkına bulunuyor. Sandıkların TSİ 2230'da kapanması öngörülürken seçim sonuçlarının yarın öğle saatlerinde açıklanması bekleniyor.

Raisi'nin seçimleri kazanması, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilme ve yaptırımları yeniden devreye alma kararıyla gücü zayıflayan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani gibi pragmatist politikacılar döneminin sona erdiğini gösterecek.

Resmi kamuoyu yoklamaları, katılımın yüzde 44 ile önceki seçimlere göre oldukça düşük olabileceğini gösteriyor.