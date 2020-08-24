İran, cumhurbaşkanlığı seçimi için tarih verdi

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 13:30

İran İçişleri Bakan Yardımcısı ve İran Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Cemal Orf, 'Anayasa koruyucuları konseyinin 18 Haziran 2021 tarihinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin gerçekleştirilmesi kararı aldığını' açıkladı.

İran’da salgının seçimi etkileyip etkilemeyeceği konuşulurken Cemal Orf DHA’ ya yaptığı açıklamada, “Seçimlerin ertelenmesi yönünde bir görüş bulunmuyor. Pandemi süreci söz konusu, bu nedenle gerekli sağlık protokolleri uygulanarak seçim gerçekleştirilecek. Zira hükümet seçimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak durumundadır. Yeni tam belirlenmiş zamanda yetkisini eline almalı ve kanuni olarak şimdiki hükümet de o tarihten sonra işine devam edemez” dedi.

HALK SORUMLULUĞUNU BİLİR

Orf, seçimlere katılımın nasıl olacağı hakkındaki soruya ise “Bunun o zaman birçok ekonomik, sosyal, siyasi ve etkenlere bağlı olacağını düşünüyorum. Şimdi bir şeyler söylemek için erken. Ama kanaatimce halk en önemli organ olan yürütme organında 4 yıl ya da bazen 8 yıl görev alacak kişileri seçmek için sorumluluk duyar ve sandık başına gelir" yanıtını verdi.

21 Şubat’ta gerçekleştirilen İran meclis seçimleri, İran tarihinin en düşük seviyesinde gerçekleşmişti. Öte yandan İran’da, 2020 meclis seçimlerine katılım oranı yüzde 42.5 ile devrim sonrası 40 yılın en düşük katılım olarak kayıtlara geçmişti.