İran, Güney Kore bandıralı petrol tankerine el koydu
Güney Kore bandıralı bir petrol tankerine, el konulduğu İran basını tarafından duyuruldu.Tasnim haber ajansında yer alan haberde, aralarında Güney Kore, Endonezya, Vietnam ve Myanmar vatandaşlarının bulunduğu mürettebatın göz altına alındığı bilgisi yer aldı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Güney Kore bandıralı bir petrol tankerine el koyduğunu duyurdu.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Güney Kore bayraklı tanker, çevre protokollerini ihlal ettiği için bu sabah Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Basra Körfezi'nde durduruldu" ifadelerine yer verildi. Tasnim haber ajansında yer alan haberde ise el konulan geminin mürettebatının Bandar Abbas şehrinde göz altına alındığı aktarıldı.
Suudi Arabistan'ın Cubeyl Limanı'ndan Güney Kore'ye gitmekte olan geminin 7 bin 200 ton etanol taşıdığı belirtilirken geminin Bender Abbas Limanı'na çekildiği kaydedildi.
Kaynak: Reuters/AA
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