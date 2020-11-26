İran, İsrail’e casusluk iddiasıyla yargılanan akademisyeni serbest bıraktı

İran’da İsrail’e casus yaptığı gerekçesiyle yargılanan Avustralyalı akademisyen Kylie Moore-Gilbert’in ABD’de tutuklu bulunan 3 İranlının özgür kalması karşılığında serbest bırakıldığı duyuruldu. Avustralya vatandaşı olan Gilbert’in takas anlaşması ile serbest bırakıldığı ve ABD’nin tek taraflı yaptırımlarını delmek suçlamasıyla tutuklu bulunan 3 İranlı iş adamının Avusturyalı akademisyen karşısında İran’a iade edileceği açıklandı.

Avustralyalı akademisyen Kylie Moore-Gilbert, Eylül 2018’de İsrail’e casusluk suçlamasıyla İran’da gözaltına alınmış ve 10 yıl hapse mahkum edilmişti.



Öte yandan, Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Moore-Gilbert'ın serbest bırakılmasından dolayı "rahatladığını ve çok sevindiğini" söyledi.

Morrison, Avustralya'nın Network Nine televizyonuna yaptığı açıklamada, Moore-Gilbert ile görüştüğünü ve akademisyenin sesinin canlı geldiğini bildirdi.

Avustralyalı akademisyenin serbest bırakılmasına "çok sevindiğini ve rahatladığını" dile getiren Morrison öte yandan Moore-Gilbert'ın serbest bırakılmasını sağlayan anlaşmanın ayrıntılarına ilişkin bilgi veremeyeceğini ancak karşılığında Avustralyalıların güvenliğini etkileyecek bir şey yapılmadığını ve Avustralya'da herhangi bir mahkumun serbest bırakılmayacağının teminatını verdi.

Kylie Moore-Gilbert de serbest kalmasını sağlayan Avustralya hükümetine, diplomatlara ve özgürlüğü için kampanya yürüten destekçilerine teşekkür etti.

Moore-Gilbert, "İran'a ve sıcakkanlı, cömert, cesur insanlarına saygı, sevgi ve hayranlık duyduğunu" sözlerine ekledi.

MOORE-GİLBERT'İN SERBEST BIRAKILMASI

İran'da İsrail adına casusluk suçlamasıyla 10 yıl hapse mahkum edilen Avustralyalı akademisyen Kylie Moore-Gilbert, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarını delmek suçlamasıyla ülke dışında tutuklu bulunan üç İranlı iş adamının salıverilmesi karşılığında serbest bırakılmıştı.

İran devlet televizyonu, tutuklu üç İranlının, hapse mahkum edilen Avustralya-İngiltere vatandaşı akademisyen ile takas edildiğini bildirmişti.

İngiliz medyası, Eylül 2019'da biri akademisyen olmak üzere Avustralya-İngiltere çifte vatandaşlığına sahip iki kadın ve Avustralyalı bir erkeğin, farklı zamanlarda İran'da tutuklanarak Tahran'daki Evin Cezaevi'nde tutulduğunu ve akademisyenin 10 yıl hapse mahkum edildiğini duyurmuştu.

Avustralya hükümeti haberi teyit etmiş ancak tutuklu vatandaşlarının isimlerini ve kendilerine isnat edilen suçlamaları açıklamamıştı.

Tutuklu kişilerin seyahat blog yazarı ve sosyal medya fenomeni Mark Firkin ve Jolie King çifti olduğu bilgisi daha sonra medyada yer almıştı. Birkaç gün sonra da akademisyenin Melbourne Üniversitesinde Orta Doğu üzerine çalışmalar yapan Kylie Moore-Gilbert olduğu açıklanmıştı. Daha sonra Gilbert'in Eylül 2018'de İran'da gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı.

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, 17 Eylül 2019'da biri casusluk suçlamasıyla olmak üzere üç Avustralya vatandaşının tutuklandığını ve Gilbert'in vatandaşı olduğu ülke için değil, başka bir ülke adına casusluk faaliyetinde bulunduğunu açıklamıştı. İsmaili, Gilbert'in mahkeme tarafından 10 yıl hapse mahkum edildiğini belirtmişti.

Diğer iki Avustralyalı 5 Ekim 2019'da serbest bırakılmıştı.