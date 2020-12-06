İran medyasından Mossad yetkilisine Tel Aviv'de suikast iddiası
İran'ın nükleer çalışmalarını yürüten Fahrizade'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından, İran medyası tarafından Mossad yetkilisi Fahmi Hinavi suikast düzenlendiği öne sürüldü.
İran medyasında yer alan habere göre, geçen perşembe akşamı Tel Aviv'de İsrail Gizli Servisi Mossad yetkilisi olduğu belirtilen Fahmi Hinavi, silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Hinavi'nin aracıyla kırmızı ışıkta beklerken saldırıya uğradığı öne sürüldü.
CNN Türk’ün aktardığına göre, saldırıyla ilgili Tel Aviv yönetiminden bir açıklama yapılmadı. Ancak, saldırının İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesine misillemesi olabileceği iddia edildi.
Muhsin Fahrizade İran’ın nükleer projesinin başındaydı. 27 Kasım'da gerçekleşen suikastin ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, suikastın ardında İsrail’in olduğunu söyledi. "İran bunun yanıtını uygun bir vakitte verecektir" dedi.
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