İran: Mossad'a bağlı bir hücreyi çökerttik
İran devlet televizyonu, su kıtlığı nedeniyle ülkenin güneybatısında devam eden protestolar sırasında ülkeye gizlice giren, İsrail gizli servisi Mossad'a bağlı bir grubun üyelerinin tutuklandığını duyurdu.
Press TV'de yer alan haberde, Mossad'a bağlı bir casus grubunun, çok miktarda silah ve mühimmat ile batı sınırından ülkeye gizlice girerken yakalandıkları ve tutuklandıkları öne sürüldü.
İddiaya göre Mossad ajanları, söz konusu silahları İran'daki ayaklanmalar ve ayrıca suikastlarda kullanmayı amaçladıklarını itirtaf etti.
Olay herhangi bir hükümet yetkilisi tarafından doğrulanmadı.
TÜRKİYE Mİ IRAK MI?
Devlet televizyonu, sözde ajanların ne zaman tutuklandığını veya İran'a ne zaman sızdıklarını açıklamazken, ülkeye batıda bulunan Türkiye sınırından mı yoksa Irak'tan mı girdikleri de belirtilmedi.
İran'ın Huzistan eyaletini etkileyen su kıtlığı nedeniyle günlerdir süren protestolar sırasında aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu en az beş kişi öldü.
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