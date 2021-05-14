İran sınırında şehit olan özel harekat polisinin kimliği belli oldu

14 Mayıs 2021 Cuma, 08:15

Ağrı'da İran tarafından teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Özel Harekat polisi Veli Kabalay'ın acı haberi, Denizli'nin Tavas ilçesindeki ailesine ulaştı. Şehit polis Kabalay'ın, sabah saatlerinde eşi ve ailesiyle telefonda bayramlaştığı öğrenildi.

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde, ?İran hududunda yapılan sınır duvarı inşaatının güvenliğinde görevli Özel Harekat polisi Veli Kabalay, İran tarafından teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit oldu.

Şehit Kabalay'ın acı haberi, Tavas ilçesi Ulukent Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı.

Emekli memur İsmail Kabalay, oğlunun şehit olduğu haberini, Vali Ali Fuat Atik, emniyet mensupları ve askeri yetkililerden aldı.

Şehidin baba evinin bulunduğu 2 katlı eve Türk bayrağı asıldı. Ramazan Bayramı'nın ilk günü, oğullarının şehadet haberini alan acılı aile, fenalık geçirdi.

Aile üyelerine sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Acı haberin duyulmasının ardından yakınları, şehidin evine akın etti.

Şehit Kabalay'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit Kabalay'ın bu sabah ailesi ve eşi ile telefonla görüştüğü ve bayramlarını kutladığı öğrenildi.

Kabalay'ın naaşı, Ağrı'da düzenlenen törenle memleketi Denizli’ye uğurlandı.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ AKTAŞ'TAN BAŞSALIĞI MESAJI

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İran hududunda teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Özel Harekat polisi Veli Kabalay için başsağlığı mesajı yayımladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

"13 Mayıs 2021 tarihinde Ağrı/Doğubeyazıt ilçesi Bölücek Hudut Karakolu bölgesinde devam eden duvar inşaatının güvenliğini sağlamak amacıyla gönderilen time, İran tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz ateşi sonucu kahraman Özel Harekat polisimiz Veli Kabalay yaralanmış, kaldırıldığı Doğubeyazıt Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim."