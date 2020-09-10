İran, tarihindeki en geniş çaplı anti-terör operasyonunu başlattı: Hedefte PJAK var

10 Eylül 2020 Perşembe, 11:59

Tahran merkezli Tasnim haber ajansının 'İran tarihindeki en geniş çaplı terör operasyonu' şeklinde duyurduğu harekatın, 'düşman güçlere' karşı ülkenin kuzeybatısında icra edildiği belirtildi.

Ajans haberinde, "Devrim Muhafızları, İran'ın kuzeybatısında [Türkiye sınırına yakın bölgede] terörist gruplara ait çok sayıda karargahı yok etmek için bir dizi büyük çaplı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda büyük miktarlarda silah, mühimmat ve mayın ele geçirildi" ifadelerine yer verdi. Ajans ayrıca, harekatla birlikte, terörist grupların sınır boylarındaki üslenme çalışmalarına büyük darbe vurulduğu belirtildi.

Haberde ayrıca, insansız hava araçları, topçu ve füze birliklerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda terör örgütlerine mensup önde gelen yöneticilerin etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

Operasyondan görüntüler - Fotoğraf: Press TV

KÜRT GRUPLAR HEDEFTE

İran basınında çıkan haberlerde, Devrim Muhafızları tarafından hedef alınan örgütlerin isimleri belirtilmedi, ancak bölgede faaliyet yürüten terör örgütlerinin arasında PKK'nın İran kolu PJAK, Komala ve Irak Kürdistan Demokratik Partisi'nin (KDP) İran kolu IKDP yer alıyor.

Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur, haziran ayında İran basınına verdiği demeçte, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) liderliğine bölgedeki terör örgütlerine karşı harekete geçme çağrısında bulunmuş ve PJAK, Komala ve IKDP örgütlerini hedef aldıklarını duyurmuştu.

Fotoğraf: Tasnim News

İSRAİL-BAE YAKINLAŞMASI TETİKLEDİ

Öte yandan, operasyonun 9 Eylül'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı'nın hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

Toplantıda, bölgedeki tüm terör örgütlerinin, Türkiye ve İran’ın güvenliğine karşı ortak tehdit oluşturduğuna dikkat çekilirken, bölgedeki terör yapılanmalarına karşı ortak inisiyatif geliştirme kararı alındığı duyuruldu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani toplantıdaki demecinde, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki işbirliğine karşı İran ve Türkiye’nin de birlikte hareket etmesi gerektiğine işaret ederek “İki bölgesel güç olan İran ve Türkiye, kurulan tuzak ve oyunları ancak ikili ilişkileri güçlendirerek aşabilir” ifadelerini kullanmıştı.