İran, tutukladığı eski ABD'li askeri serbest bıraktı

04 Haziran 2020 Perşembe, 18:51

ABD Donanması eski mensubu White, Temmuz 2018'de İran'a gitti. Ocak 2019'da İran hükümeti, White'ın Meşed kentinde tutuklandığını doğruladı. İran Dışişleri Bakanlığı, 2018'den beri gözaltında tutulan askerin, 13 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurmuştu. Michael White'ın annesi Joanne White, oğlunun serbest bırakıldığını doğruladı.

Anne White, "Oğlum 683 gündür Devrim Muhafızları tarafından İran'da rehin tutulmaktaydı, bir kabus yaşıyorduk, kabusun bittiğini ve oğlumun güvenli bir şekilde eve dönüş yolunda olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

ABD DE İRANLI BİLİM İNSANINI SERBEST BIRAKMIŞTI

White'ın serbest bırakılması, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekipleri tarafından gözaltına alınan İranlı bir bilim insanının ülkeye geri gönderilmesinden kısa bir süre sonra gerçekleşti.

İran devlet haber ajansı IRNA'ya göre, Dr. Sirous Asgari, "ABD ticaret yaptırımlarını delme" suçlamasıyla gözaltına alınmış ve 2019 yılında bir ABD mahkemesi tarafından beraat ettirilerek İran'a geri gönderilmişti.

Bu durum iki ülke arasında gayri resmi bir takas anlaşması yapılmış olabileceğini akıllara getirdi.