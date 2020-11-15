İran’da El Kaide bilmecesi

15 Kasım 2020 Pazar, 02:00

ABD’de seçilmiş başkan Joe Biden’ın dış politikada yapacaklarına dair en çok merak edilen konuların başında İran gelirken, terör örgütü El Kaide’nin iki numaralı ismi Abdullah Ahmed Abdullah’ın Washington’ın emriyle İran’da öldürüldüğü iddia edildi. Abdullah, ABD’nin Kenya ve Tanzanya Büyükelçilik binalarına 7 Ağustos 1998’de düzenlenen ve 224 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıların planlayıcısı olarak gösteriliyordu.

New York Times (NYT) gazetesinin, adı açıklanmayan istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberine göre 1998’de Afrika’daki iki ABD büyükelçiliğinin bombalandığı saldırıları organize etmekle suçlanan Ebu Muhammed el Masri kod adlı Abdullah’ın (58) 7 Ağustos’ta motosikletli iki İsrail ajanı tarafından Tahran’da suikaste uğradı.

Haberde, saldırıların yıldönümü olan 7 Ağustos’ta kızıyla birlikte evinin yakınlarında aracıyla seyir halinde olan Abdullah’a motosikletli iki kişinin yaklaştığı, İsrail istihbaratından olduğu belirtilen ikilinin, otomobile doğru beş el ateş ettiği, Abdullah ve kızı Meryem’in olay yerinde öldüğü öne sürüldü. NYT, İran medyasının ölenlerin kimliğini gizlediğini savundu. Buna göre İran’da gündeme yansıyan haberlerde hayatını kaybedenlerin Lübnanlı tarih öğretmeni Habib Davud ve kızı Meryem olduğu belirtildi. İran Devrim Muhafızları, Davud’un Hizbullah üyesi olduğunu aktardı.

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. İran topraklarında “El Kaide teröristi olmadığı” ifade edilen açıklamada, “Washington ve Tel Aviv, her zaman olduğu gibi işlenen suçların sorumluluğundan kaçmak için İran’ın bu gruplarla bağlantısı olduğunu öne süren yalanlar ortaya atıyor” denildi.

Abdullah, Kenya’da ABD elçiliğine yönelik saldırıdan sorumlu tutuluyordu.



‘PSİKOLOJİK SAVAŞ’

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İran’da El Kaide üyelerinin bulunmadığını söyledi. Hatibzade, iddiaları “ABD ve İsrail tarafından sürdürülen psikolojik savaşın bir parçası” ve “Hollywood senaryosu” olarak nitelendirdi. NYT’nin haberinde, El Kaide lideri Eymen el Zevahiri’nin görevini devralacak kişi olarak gösterilen “Abdullah’ın öldürüldüğünün düne kadar gizli tutulduğu” vurgusu dikkat çekti. Haberde işaret edilen başka bir noktada Şii İran ile Sünni El Kaide arasındaki çatışma nedeniyle Masri’nin İran’da yaşadığı haberlerinin şaşırtıcı olduğuydu.

Kimi uzmanlara göre Tahran hükümeti, El Kaide yetkililerinin ülkede bulunmasına izin vererek örgütün İran’a operasyon düzenlemesine engel olma yönünde güvence amacında. Tahran’ın El Kaide’nın ortak düşman ABD’ye karşı operasyon düzenlemeleri için topraklarını açtığı da iddialar arasında. Hamas, Taliban ve İslami Cihad işaret edilerek bunun bir ilk olmadığı hatırlatıldı. Tahran El Kaide üyelerinin topraklarında bulunduğu iddiaları hep yalanlamıştı. 2018’de dışişleri bakanlığı sözcüsü, ülkeye giren militanların gözaltına alınarak sınıdışı edildiğini söylemişti.

Reuters’a konuşan bir ABD yetkilisi, NYT’nin haberindeki detayları doğrulamazken operasyonda ABD’nin rol oynayıp oynamadığı hakkında bir açıklamada bulunmadı. Gazeteye konuşan bir başka ABD’li yetkili, “Masri’nin 2003’ten beri İran’da gözaltında olduğu belirtilse de edilse de 2015’ten beri Tahran’nın üst düzey mahallelerinden birisinde özgürce yaşadığını” iddia etti.