İran'da koronavirüs nedeniyle 134 can kaybı daha
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 134 artarak 83 bin 845’e yükseldi.
İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.
Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 9 bin 758 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1093'ünün hastanelere yatırıldığı belirtildi.
Vaka sayısının 3 milyon 167 bin 741’e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 134 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 83 bin 845 olduğu ifade edildi.
Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 190'ının yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 835 bin 933’e ulaştığı bildirildi.
Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 23 milyon 308 bin 926 oldu.
İran'da toplam 5 milyon 709 bin 20 doz aşı yapıldı
Açıklamada ayrıca ülkede 4 milyon 420 bin 243 kişiye aşının ilk dozunun, 1 milyon 288 bin 777 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.
Böylece ülkede şu ana kadar 5 milyon 709 bin 20 doz aşı uygulandığı açıklandı.
Video Haberler
- Kazada can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- Antalya’da doktoru ölüme götüren anlar kamerada
- Marmara'da deniz salyası istilası devam ediyor
- Velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla kapı gence açıldı
- AKP'li belediyenin zabıtalarından esnafa darp kamerada
- Sınava 1 dakika geç kaldı, 1 yılı gitti
- Dört saniye ile bir yıl kaybetti
- Adayların yardımına polis ekipleri yetişti
- 4 dakika geç kaldığı için sınava alınmayınca isyan etti
- Fare deliğinden girdi, minibüsü soydu
En Çok Okunan Haberler
- Söke söke sizden bu parayı tahkim yoluyla alırlar
- Cumhur İttifakı erimeye devam ediyor
- 48 dakika bekletildi, binlerce liralık cezayı öğrendi
- Soylu için Erdoğan'a baskı yapan ismi söyledi
- 'İki doz aşı olsanız da…'
- İstanbul'da 'Kanal İstanbul' protestosu
- Kanal İstanbul'un 'paralarını söke söke' alabilirler mi?
- Ankara'da polis kontrol noktasına ateş
- Baklavacı Seyitoğlu'ndan karşı hamle
- Dilipak'tan Sizi cemaat kurtarır mesajı