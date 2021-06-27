İran'da koronavirüs nedeniyle 134 can kaybı daha

27 Haziran 2021 Pazar, 13:27

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 9 bin 758 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1093'ünün hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 167 bin 741’e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 134 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 83 bin 845 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 190'ının yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 835 bin 933’e ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 23 milyon 308 bin 926 oldu.

İran'da toplam 5 milyon 709 bin 20 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 4 milyon 420 bin 243 kişiye aşının ilk dozunun, 1 milyon 288 bin 777 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 5 milyon 709 bin 20 doz aşı uygulandığı açıklandı.



