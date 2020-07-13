İran’da son 24 saatte koronavirüsten 203 ölüm
İran’da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 203 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 13 bin 32’ye yükseldi.
İran’da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede 203 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 13 bin 32’ye çıktı. Ülkede 2 bin 349 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 259 bin 652’ye ulaştığı açıklandı.
Video Haberler
- Yusufeli Barajı şantiyesini sel suları bastı
- Köylüye hakaret eden kaymakam hakkında yeni gelişme
- Heybeliada'da yangın!
- Failin bulunması isteğiyle TEM'i trafiğe kapattılar!
- AKP'ye oy verdiğini söyleyen çiftçi böyle isyan etti
- Eşinin hatırasını böyle yaşatıyor
- Metroda dehşet anları! Önüne gelene bıçakla saldırdı
- Dini nikahlı eşini ve kızını öldürüp, intihara kalkıştı
- Bir anne bunu nasıl yapabilir? Babadan iğrenç iddialar
- Akit'in Ayasofya yorumu: Artık hilafet gelmeli