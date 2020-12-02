İran’ın Rusya Büyükelçisi'nden Fahrizade suikastı açıklaması
İran’ın Rusya Büyükelçisi Kazem Jalali, Nükleer Bilimci Fahrizade’nin öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulunarak, suikastın arkasında kimlerin olduğunu bildiklerini söyledi.
İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazem Jalali, İran'ın, Nükleer Bilimci Muhsin Fahrizade’nin suikastından kimin sorumlu olduğunu bildiğini söyledi. Bir Rus televizyon kanalına konuşan Jalali, "Genel olarak, düşmanlarımızın İran'a karşı terörizm kullanması büyük bir haber değil. Üstelik, bazı hükümetler de dahil olmak üzere her şeyin arkasında kimin olduğunu biliyoruz. Şu anda doğrudan ve dolaylı tüm kanıtlar, İsrail'in daha önce de olduğu gibi saldırının arkasında olduğunu gösteriyor" dedi.
MOSSAD'I İŞARET ETMİŞTİ
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Fahrizade için yapılan cenaze töreninde İran medyasına yaptığı açıklamada, saldırıda, İsrail gizli haber alma teşkilatı MOSSAD ve Halkın Mücahitleri Örgütü’nün rolünün olduğunu savunmuştu. Şemhani, “Operasyon, çok karmaşık bir operasyondu. Elektronik sistemler kullanılarak yapıldı. Olay yerinde hiç kimse yoktu. Elimizde bazı ipuçları var. Eylemi tasarlayanın da kim olduğunu biliyoruz” demişti.
İRAN: 'ŞAHIŞLARI TESPİT ETTİK'
İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, nükleer bilimci Muhsin
Fahrizade'ye yönelik suikastla bağlantılı şahısların tespit edildiğini duyurdu.
Rebii, suikastın tüm boyutlarıyla incelendiğini ve soruşturmanın sonuçlanması
halinde gerekli adımları atacaklarını ifade etti.
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'na suikast son anda önlendi
- Soylu'dan İmamoğlu'na 'suikast' girişimine yanıt
- Kılıçdaroğlu'nun buluşacağı muhtarlara toplantı tehditi
- Gazeteci Barbaros Tantan yaşamını yitirdi
- İçişleri Bakanlığı yetkililerinden İmamoğlu açıklaması
- Akaryakıt ürünlerine zam
- Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert cevap
- Dünyaca ünlü aktör yaşamını yitirdi
- 4 ilimizde virüs hızla yayılıyor
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Altun’a sert yanıt
Video Haberler
- Sokağa çıkma kısıtlamasında rezaletin görüntüleri!
- DHA muhabirinden unutulmayacak ceza
- Davutoğlu: Kendinize gelin! Siz o emanete ihanet ettiniz
- Hakeme futbolcudan uçan tekme
- Erdoğan'ın ses kaydını paylaştı: Sen kim ordu kim?
- Rögar kapağına maytap atan çocuk havaya uçtu
- Nike'ın reklamına tepki yağdı!
- Covid-19 kapalı alanlarda böyle yayılıyor
- Sosyal medyada tepki yağdı! Kadına şiddetin görüntüleri
- İmamoğlu'na suikast olayında resmi belgeyi böyle okudu!
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'na suikast son anda önlendi
- Soylu'dan İmamoğlu'na 'suikast' girişimine yanıt
- Kılıçdaroğlu'nun buluşacağı muhtarlara toplantı tehditi
- Gazeteci Barbaros Tantan yaşamını yitirdi
- İçişleri Bakanlığı yetkililerinden İmamoğlu açıklaması
- Akaryakıt ürünlerine zam
- Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert cevap
- Dünyaca ünlü aktör yaşamını yitirdi
- 4 ilimizde virüs hızla yayılıyor
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Altun’a sert yanıt