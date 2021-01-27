İran'ın Sputnik V aşısından alacağı doz miktarı belli oldu
İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, “Rusya'dan yaklaşık 2 milyon doz aşı siparişi için anlaşmanın bugün ya da yarın imzalanacağını umuyorum” dedi.
Rus koronavirüs aşısı Sputnik V için Mahmud Vaizi açıklamalarda bulundu. İran devlet televizyonunun haberine göre, Covid-19'a karşı aşı temini çalışmaları kapsamında Rusya, Hindistan ve Çin ile görüşmelerin sürdürüldüğünü açıkladı.
Bu ülkelerde geliştirilen aşılardan sipariş vermek için yaklaşık 2 aydır görüşmeler yaptıklarını aktaran Vaizi, "Ruslar ile müzakereler hızlandı ve onlar da aşıyla ilgili tüm belgeleri bir ay önce bize gönderdi. Belgeler, bilimsel heyet tarafından incelendi ve dün aşının ülkede kullanımı onaylandı" dedi.
2 MİLYON DOZ ALINACAK
Vaizi, Sputnik V aşısından satın almak için yapılacak anlaşmanın ön hazırlıklarının, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in dünkü Moskova ziyaretinde tamamlandığını belirterek, "Rusya'dan yaklaşık 2 milyon doz aşı siparişi için anlaşmanın bugün ya da yarın imzalanacağını umuyorum. Rus aşılarının ilk sevkiyatı 22 Behmen'den (10 Şubat) önce ülkeye ulaşacak" diye konuştu.
Dünya Sağlık Örgütü Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) bünyesinde geliştirilen aşıdan da 16,8 milyon doz sipariş verdiklerini hatırlatan Vaizi, ilk sevkiyatların bir an önce yapılması için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.
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