İran’ın Trump’a yönelik yakalama kararına Interpol’den ilk açıklama
İran’ın Tahran Savcılığı, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinde rolü olduğunu savunduğu ABD Başkanı Trump’a yakalama emri çıkardı ve Interpol’e başvurdu. Interpol sözcüsü, “Interpol’ün siyasi, askeri, dini veya ırksal nitelikte herhangi bir müdahale veya faaliyette bulunması kesinlikle yasaktır” diyerek İran’ın talebinin reddedildiğini açıkladı.
Tahran Savcılığı, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ABD’nin hava saldırısında öldürülmesinde rolü olan kişiler için yakalama kararı çıkarttı. İran medyasında yer alan habere göre, İran Savcısı Ali El-Kasi Mehr, “Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani'ye karşı düzenlenen terörde rolü olan 36 kişi hakkında yakalama kararı verildi” ifadelerini kullandı.
INTERPOL İRAN’IN TALEBİNİ REDDETTİ
Interpol sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Interpol kurumunun kurallarının 3’üncü maddesi uyarınca, Interpol’ün siyasi, askeri, dini veya ırksal nitelikte herhangi bir müdahale veya faaliyette bulunması kesinlikle yasaktır. Bu nedenle, bu tür talepler genel sekreterliğe gönderilirse, Interpol tarafından dikkate almayacaktır” dedi.
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