İranlı Youtuber’ın polis otosuyla İstanbul turuna tepki
İYİ Parti’den ihraç edilmesiyle gündeme gelen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İran uyruklu YouTuber Milad Hatemi'nin bir polis aracıyla İstanbul’da yaptığı turun videosunu paylaşarak tepki gösterdi.
Milad Hatemi isimli YouTuber, kullandığı polis aracıyla İstanbul’da tur attı, videosunu da sosyal medya hesabından paylaştı.
Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Ümit Özdağ, “Türk yasalarını tanımayan, adeta dalga geçen, küstah ve kanunsuz adam İran uyruklu Milad Hatemi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nde elini kolunu sallayarak dolaşması, sokağa çıkma yasağı esnasında polis otosu kullanması, hukukun ve göç politikasının geldiği noktayı gösteriyor” diyerek tepki gösterdi.
Hatemi daha önce de İstanbul Beyoğlu'nda Lamborghini marka otomobilinin ön bagajına doldurduğu karpuzların kilosunu 5 liradan satmakla gündeme gelmişti.
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