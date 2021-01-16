İrfan Can Kahveci, Fatih Terim’i takip etti
Başakşehir’in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Fatih Terim’i takibe aldı.
Galatasaray’ın transfer gündeminde olan Medipol Başakşehir’in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Fatih Terim’i takibe aldı.
Galatasaray’ın transfer listesinde olan olan Başakşehir’in başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Kahveci, sosyal medya hesabından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’i takip etmeye başladı. Terim, 25 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediğini açıklamıştı. Galatasaray Başkan Mustafa Cengiz de İrfan Can’ın transferi için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşme gerçekleştirdiğini ifade etmişti.
En Çok Okunan Haberler
- Televizyonlarda doktorlara uygulanan ücret tarifesi
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu ve Yavaş şoku
- Ziya Selçuk’tan açık öğretim sınavları açıklaması
- Ankara'da evlere şeriat bildirisi dağıtıldı
- Ülkü Ocakları entelektüel merkezler oldu artık
- İbo Şov'a katılan isimlere tepki yağıyor
- ‘2. doza ihtiyaç olmaz’
- Gazeteciyi, haberi olmadan AKP üyesi yaptılar
- Yurttaş isyan etti: Ya eşimle cezaevine gireceğiz ya da…
- Özdağ'dan MHP'li Yalçın'a yanıt
Video Haberler
- Boğaziçililer sosyal medyadan koro halinde seslendi
- Erdoğan konuşturmadı: Sen mikrofonu vekilimize ver
- Erdoğan'a 'Takoz' yanıtı: Eğer bir takoz varsa...
- İstanbul’da kar yağışı başladı
- Şaşırtan baskın: Dışarıdan çiğköfteci içi berber
- CHP'li ismi şoke eden skandal görüntüler
- İmamoğlu, Nazım Hikmet'in eserini okudu
- İstanbul'da rezaletin görüntüleri! O anlar kamerada
- Himalaya dağlarındaki çığ felaketi kamerada
- Boğaziçili öğrencileri karanlık da durduramadı
En Çok Okunan Haberler
- Televizyonlarda doktorlara uygulanan ücret tarifesi
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu ve Yavaş şoku
- Ziya Selçuk’tan açık öğretim sınavları açıklaması
- Ankara'da evlere şeriat bildirisi dağıtıldı
- Ülkü Ocakları entelektüel merkezler oldu artık
- İbo Şov'a katılan isimlere tepki yağıyor
- ‘2. doza ihtiyaç olmaz’
- Gazeteciyi, haberi olmadan AKP üyesi yaptılar
- Yurttaş isyan etti: Ya eşimle cezaevine gireceğiz ya da…
- Özdağ'dan MHP'li Yalçın'a yanıt