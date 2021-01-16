İrfan Can Kahveci, Fatih Terim’i takip etti

Başakşehir’in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Fatih Terim’i takibe aldı.

İHA
16 Ocak 2021 Cumartesi, 22:14
İrfan Can Kahveci, Fatih Terim’i takip etti
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Galatasaray’ın transfer gündeminde olan Medipol Başakşehir’in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Fatih Terim’i takibe aldı.
Galatasaray’ın transfer listesinde olan olan Başakşehir’in başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Kahveci, sosyal medya hesabından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’i takip etmeye başladı. Terim, 25 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediğini açıklamıştı. Galatasaray Başkan Mustafa Cengiz de İrfan Can’ın transferi için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşme gerçekleştirdiğini ifade etmişti.


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