“İrfan Fidan'ın AYM üyesi olması için Yargıtay seçimleri ertelendi” iddiası

02 Aralık 2020 Çarşamba, 13:27

Avukat Celal Çelik Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İrfan Fidan ile ilgili iddiayı gündeme getirdi. İrfan Fidan’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her dediğini yaptığı için ödüllendirilerek Yargıtay Üyesi yapıldığını, ancak henüz göreve bile başlamadan AYM üyeliğine aday olduğunu savunan Celal Çelik, Yargıtay Başkanlığı’nın da bu amaçla seçim tarihini 17 Aralık’a ertelediğini, muhafazakar kökenli 8 Yargıtay üyesinin de AYM adaylıklarından çekileceklerini öne sürdü. Avukat Celal Çelik’in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar şöyle:

"ALIN SİZE YARGI REFORMU"

“Alın size “Yargı Reformu”! Böylesi rezalet Yargıtay tarihinde görülmedi! Yapmış olduğu hukuksuzluklar nedeniyle ödüllendirilip (geçen hafta) Yargıtay’a üye seçilen İstanbul Eski Başsavcısı İrfan Fidan, Yargıtay’daki görevine bile başlamadan Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday oldu!

"KOŞULLU OLARAK YARGITAY ÜYESİ SEÇİLDİ"

Kulislerdeki bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın (Adalet Bakanına verdiği) talimatı üzerine, Anayasa Mahkemesi Üyesi yapılmak üzere, (bir anlamda koşullu olarak, adrese teslim!) Yargıtay üyesi seçildi!

"PLAN TIKIR TIKIR İŞLİYOR"

Asıl rezalet de Yargıtay’da Anayasa Mahkemesi üyeliği için bugün yapılması gereken seçim, İrfan Fidanın seçilmesi sağlanmak (talimat gereği yerine getirilmek) üzere (Yargıtay Başkanı tarafından) ayın 17’sine ertelenmiş! Plan tıkır tıkır işliyor!

"GÖRECEKSİNİZ ADAYLAR ÇEKİLECEK"

Şimdi sıra, Anayasa Mahkemesi üyeliği için önceden adaylığını açıklamış 8 (muhafazakar) üyenin adaylıktan vazgeçmesini sağlamak! Göreceksiniz adaylar çekilecek ve İrfan Fidan Anayasa Mahkemesine seçilecek! Zira Erdoğan’ın talimatının önünde durulamaz! Böylesi bir Yargı!..

"ERDOĞAN, FİDAN’I ÖDÜLLENDİRMİŞ OLACAK"

Sonuçta Erdoğan; bugüne değin tüm istediklerini kendisine vermiş İrfan Fidan’ı ödüllendirmiş olacak! Ayrıca Anayasa Mahkemesine de mesaj vermiş olacak! “Siz misiniz İstanbul Adliyesindeki hukuksuzlukları durdurmaya çalışan Yüksek Mahkeme üyeleri!” Alın şimdi! İşte Yargı Reformu!”

İRFAN FİDAN’IN ADAYLIK MESAJI

ANKA’nın edindiği bilgiye göre, İrfan Fidan, AYM üyeliği için oy kullanacak Yargıtay Genel Kurulunu oluşturan daire başkan ve üyelerine de mesaj göndererek aday olduğunu şu şekilde duyurdu:

“Sayın Başkanlarım, saygıdeğer üyelerim;

27.10.2020 tarihinde HSK Genel Kurulu tarafından Yargıtay üyeliğine seçildim.

1999 yılının Ağustos ayında Akkışla Cumhuriyet Savcısı olarak başladığım meslek hayatıma sırasıyla;

Aşkale, Çaycuma, Dörtyol, Şişli ve İstanbul Cumhuriyet Savcısı olarak devam ettim.

2015 yılı Şubat ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili,

26.07.2016 tarihinde de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandım.

2021 yılının Ocak ayında boşalacak olan Anayasa Mahkemesi Üyeliği için Yargıtay Genel Kurulunca yapılacak seçimde aday olduğum hususunu;

Genel Kurulun takdirlerine saygılarımla arz ederim.”

ÜSTÜN’ÜN YERİNE SEÇİM YAPILACAK

Uyuşmazlık Mahkemesi ve AYM Üyesi olan Yargıtay kökenli Burhan Üstün 10 Ocak 2021 tarihinde yaş haddinden emekli olacak. Üstün’ün yerine gelecek ismi belirlemek için Yargıtay Genel Kurulu’nda 17 Aralık’ta seçim yapılacak. Bu seçimde en çok oyu alan 3 aday Cumhurbaşkanlığı’na bildirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu 3 isimden birisini Anayasa Mahkemesi’ne üyesi olarak atayacak. Daha önce 1 Aralık’ta yapılması planlanan seçimler, “salgın gerekçesiyle” 17 Aralık’a ertelenmişti.

SEÇİMDE ADAY OLAN İSİMLER

Yargıtay’da şu ana kadar AYM üyeliği için aday olduğu öğrenilen isimler şöyle:

-Eski HSK Üyesi ve Yargıtay 5. Ceza Daire Üyesi İsa Çelik

-Eski İstanbul Başsavcısı ve 12. Ceza Dairesi Üyesi İrfan Fidan

-Eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve 17. Hukuk Üyesi Mustafa Erol

-11. Hukuk Üyesi Mikail Özdemir

-11. Hukuk Dairesi Üyesi Şaban Kazdal

-8. Ceza Dairesi Üyesi Nevzat Özsoy

-Yargıtay Üyesi Nazmiye Beyazıtoğlu Kuşçuoğlu