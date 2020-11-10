Irkçılık davasında anlaşmaya varıldı
2018’de Milwakue Bucks oyuncusu Sterling Brown’a yönelik ırkçı saldırıdan dolayı Milwakue Polis Departmanı ve Sterling Brown arasında devam davada taraflar 750 bin dolar tazminat karşılığında anlaşmaya vardı.
Athletic’de yer alan haberde, 26 Ocak 2018’de Walgreens’deki park yerine hatalı park eden Sterling Brown’ı Milwakue Polisi darp etmiş ve yasadışı bir şekilde tutuklamıştı. Sonrasında ortaya çıkan ses kayıtlarında Brown’ın polisler tarafından tahrik edilmeye çalışıldığı ve ırkçı söylemlere maruz kaldığı açıklanmıştı. Tutuklamanın ardından olay çözülmüş fakat Brown Milwakue Polis Departmanı’na dava açmıştı. Olayın ardından 2018’de dava açan ve ilk duruşması 2019’da görülen davada polis departmanı anlaşmak için 400 bin dolar teklif etti. İki yıldır devam eden davada, Sterling Brown ve Milwakue Polis Departmanı’nın 750 bin dolar karşılığında anlaşmaya varıldığı belirtildi. Haberde ayrıca, Milwakue Polis Departmanı’nın anayasa ihlalini kabul ettiğine dair bir açıklama yayınlayacağı ve polisler tarafından yapılan soruşturma işlemlerinde değişikliğe gidileceği ifade edildi. Değişikliklerin anlaşmanın imzalanmasından sonra 180 gün içinde yapılacağı kaydedildi.
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