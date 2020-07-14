İrlanda'da toplu taşımada maske takmayanlara hapis cezası!
İrlanda'da koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarında maske takma zorunlu hale geldi. Kurala uymayanlara 2 bin 500 euro ve 6 ay hapis cezası uygulanabilecek.
İrlanda’da neredeyse kontrol altına alınan salgın giderek etkisini kaybetmeye başlasa da yetkililer yaz aylarının ardından gelebilecek ikinci dalgadan endişe ederek toplu taşıma araçlarında maske kullanımını zorunlu hale getirdi.
Otobüs, tren ve tramvaylarda uygulanan kurala yüzde 95 oranında uyulduğu bildiriliyor ancak Go Ahead Ireland adlı otobüs şirketi bu oranın kendi araçlarında yüzde 60-70 oranına indiğini bildirdi.
Yetkililer ise vatandaşları maske takma kuralına uyulmaması halinde uygulanacak cezalar konusunda bilgilendirdi.
Sözcü'de yer alan habere göre, toplu taşıma araçlarında maske takmayanlara yaklaşık 2 bin 500 euro para cezası ve 6 aya kadar hapis cezası verilebiliyor.
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