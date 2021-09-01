TV sunucusu, tecavüzcüden cansız manken üzerinde canlandırma yapmasını istedi!
Fildişi Sahili'nde bir televizyon programına tecavüz zanlısına yer verilmesi ve cansız manken üzerinden 'tecavüzü canlandırmasını istemesi' tepkiyle karşılandı.
Nouvelle Chaine Ivorienne (NCI) kanalında bir program sunan Yves de Mbella, Fildişi Sahili'ndeki cinsel saldırılarla ilgili olarak 'farkındalık yaratmak amacıyla' bir tecavüz zanlısına programında yer verdi.
Sunucu Mbella, konuğa 'kurbanların zorla cinsel birliktelikten zevk alıp almadıkları' soruldu. Programda yer alan zanlı ise, 'Çoğunluğunun zevk aldığını' iddia etti.
Bunun yanında, sunucu Mbella'nın stüdyoya getirdiği bir cansız manken üzerinden 'canlandırma yapmasını' istemesi ise izleyicilerin büyük tepkisiyle karşılaştı.
CEZALANDIRILMASI İÇİN İMZA TOPLANIYOR
Sputnik'in aktardığına göre, programa tepki gösteren 37 binden fazla kişi, Mbella'nın cezalandırılması için imza toplarken, kanal yönetimi de programı yayınladığı için özür diledi ve 3 Eylülde yayınlanması planlanan son bölümü iptal ettiğini açıkladı.
Mbella da, Facebook'tan yaptığı açıklamada özür diledi ve "Farkındalık yaratmaya çalışırken herkesi şok ettiğim için içtenlikle üzgünüm. Bir hata yaptım" dedi.
Video Haberler
- 2 köpeğe çarptı; yaralı köpeği bırakıp gitti
- Boşandığı eşi kurşunlamıştı! Cinayet anı kamerada
- Fırtınanın ardından ortaya çıktı! O anlar kamerada
- Davulcunun kolonyalı alev şovu kötü bitti
- Ölümle burun buruna yaşama zabıta müdahalesi
- Minibüste maske tartışması! Ortalık böyle karıştı
- Balıkçı oltasına dolanan martıyı yurttaşlar kurtardı
- Lunaparkta feci son!
- AKP'li Meclis üyesi Bülent Sayın canına kıydı
- Mardin’de plastik üretim fabrikasında yangın
En Çok Okunan Haberler
- Filenin Sultanları’na TRT’den sansür!
- BİM'in kırtasiye ürünleri tartışma yarattı
- İçişleri Bakanlığı'ndan PCR testi genelgesi
- Filenin Sultanları'nda Meryem Boz sevinci!
- Trabzon'da imam, 3 kız çocuğunu katletti
- İçişleri Bakanlığı'nda büyük değişiklik
- 'Zaytung' haberi değil, gerçek
- Türk müziğinin acı kaybı
- Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'aday' çıkışı
- Bir dönemin çocuk oyuncusu ölü olarak bulundu