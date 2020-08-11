İş Bankası ve Koç Üniversitesi'nden enfeksiyon hastalıkları için işbirliği

11 Ağustos 2020 Salı, 16:22

Türkiye İş Bankası ve Koç Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi'nin tanıtım toplantısı, İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin ve Merkezin Direktörü Prof. Dr. Önder Ergönül’ün katılımıyla yapıldı.

“Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi”nde; enfeksiyon hastalıklarıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapılması, hastalıkların tanı ve tedavileri ile korunma yollarının geliştirilmesinde çözüm önerileri getirilmesi, araştırmacı ve eğitimci insan kaynağının nicelik ve nitelik yönünden zenginleştirilmesi, aşı ve ilaç çalışmalarının yürütülmesi hedefleniyor.

Merkezde yürütülecek araştırmalara, çalışmalara ve eğitim programlarına Bayındır Hastanelerinde görev yapan enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının ve diğer sağlık çalışanlarının dahil edilmesi; Merkezin Bilimsel Danışma Kurulu’nda Bayındır Hastaneleri’nin de yer alması planlanıyor.

Adnan Bali, toplantıda yaptığı konuşmada, şu anda her ne kadar dünya gündeminde Covid-19 olsa da yüzyıllar boyunca insanlık tarihinin seyrini değiştirecek kadar büyük salgın hastalıklarla karşılaşıldığını söyledi. Veba, kolera, sarıhumma, İspanyol gribi, çiçek gibi salgınların milyonlarca insanın ölümüne neden olduğunu, 2000’li yıllardan sonra SARS, domuz gribi, kuş gribi, ebola nedeniyle de çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini hatırlatan Bali, global salgınların yanı sıra Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgeye özgü salgınlar ve enfeksiyon hastalıklarının da bulunduğuna dikkat çekti. Bali, bu açıdan ülkemizde enfeksiyon hastalıklarının araştırılması, buna hem maddi kaynak ayrılması hem de daha çok bilim insanının ve hekimin bu alana yönelmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

İŞ BANKASI'NDAN MERKEZ İÇİN 5 YILDA 25 MİLYON LİRA KAYNAK

Koç Üniversitesi ile hayata geçirilecek olan Merkezin, ülkemizde bu alandaki ihtiyaca cevap vermek için atılmış çok güçlü bir adım olduğunun altını çizen Bali, “Bu inisiyatifi ülkemiz insanına karşı çok önemli bir sorumluluk olarak görüyorum. Merkezdeki çalışmaların, ülkemizin yerel salgınlar başta olmak üzere aşı ve ilaç konusunda dışa bağımlılığını azaltacak ölçeğe ulaşmasını, gelecekte daha ileri aşamalar kaydederek bilimsel literatürde ülkemizin dünyada söz sahibi ülkeler arasında yer almasına katkıda bulunmasını ve referans noktası olabilecek iyi bir zemin oluşturmasını umuyorum” dedi.

Bali, bu yılın Şubat ayında kamuoyu ile paylaştığımız ‘Yapay Zekâ Uygulama ve Araştırma Merkezi’ ile ‘Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi’ arasında bilimsel çıktılar itibarıyla da iyi bir sinerji oluşacağına, bu sayede sağlıkta yapay zekâ ve makine öğrenimi uygulamaları, robotbilim, ortak klinik çalışmalar ve çapraz disiplinler arası etkileşimlerin sağlayacağı avantajdan faydalanılabileceğine işaret etti. Bali, Banka olarak, Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi için 5 yıl süreyle toplam 25 milyon TL’lik bir kaynak ayırdıklarını belirtti.

BAYINDIR SAĞLIK GRUBU UZMANLARI DA ARAŞTIRMA VE EĞİTİM PROGRAMLARINA KATILACAK

Pandeminin, Amerika Birleşik Devletleri dahil pek çok büyük ülkenin baş etme kapasitesini zorladığını, bu süreçte tıp alanında gelişmiş, laboratuvar kapasitesi yüksek ülkelerin baş etme gücüne sahip olduklarını söyleyen Bali, konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Biz, ülkemizdeki insan kaynağına güveniyoruz, bu Merkeze katkı sağlayacak çok kıymetli isimler var. Koç Üniversitesi bünyesindeki bu Merkezin şu ana kadar planlanan altyapısı ve bundan sonraki yatırımlarla genişletilecek donanımının, yürütülecek çalışmalar için son derece yeterli olacağını düşünüyorum. Böyle bir Merkezin gelecekte, hepimizin bugün dünyadaki isimlerine imrenerek baktığımız Almanya, Fransa, ABD’deki merkezlere yakınsayacağını, Türkiye’nin aşı ve ilaç çalışmalarında dünyada örnek olacağını umut ediyoruz.”

Adnan Bali, işbirliği kapsamında ayrıca, Merkezde yürütülecek araştırmalara, çalışmalara ve eğitim programlarına Bankanın sağlık alanındaki iştiraki olan ve yaklaşık 30 yıllık geçmişiyle ülkemizde bu alanda önemli bir birikime sahip kuruluşu Bayındır Sağlık Grubu’nda görev yapan enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının ve diğer sağlık çalışanlarının dahil edileceğini; Merkezin Bilimsel Danışma Kurulu’nda Bayındır Hastaneleri’nin de yer alacağını ifade etti. Bali, “Üç değerli kurum arasındaki bu işbirliğini, söz konusu insan sağlığı olunca çok daha kıymetli buluyorum” dedi.

“TOPLUMSAL YAŞAMA DEĞER KATACAK İŞBİRLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan da konuşmasında; İş Bankası gibi güzide bir kuruluşla ülkemizin bilimsel ve akademik faaliyetlerine katkıda bulunarak toplumsal yaşama değer katacak işbirlikleri gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Prof. Dr. Umran İnan şöyle devam etti: “Ülkemizin önde gelen üniversitelerinden biri olarak, evrensel bilime katkı sağlamak bizim en önemli misyonumuzu oluşturuyor. Bu yüzden de yürüttüğümüz araştırmalarımız Türkiye’de ve dünyada bilimsel gelişmeleri etkiliyor, teknolojik, ekonomik ve toplumsal kalkınmaya katkıda bulunuyoruz.”

Ar-Ge için verilen dış kaynaklara bakıldığında Üniversitenin Türkiye’de en ön sıralarda yer aldığına vurgu yapan Prof. İnan sözlerini şöyle sürdürdü;

“Çok prestijli Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) destekleriyle ülkemizdeki yürütülen aktif 24 projenin 13’ü üniversitemizde yürütülüyor. Üniversitemizde Ocak 2004'ten bugüne AB ile birlikte Türkiye’de başta TÜBİTAK olmak üzere kamu kurumları ve özel sektör destekli çerçeve programlarında fonlanan 984 projenin toplam bütçesi 504,6 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu projelerde çalışmaları için her yıl yarısı yurt dışından olmak üzere 100’den fazla doktora öğrencisi alıyoruz.”

Araştırmalarında disiplinler arası çalışmalara odaklandıklarını, gençleri yarınlara hazırlarken en büyük güçlerinin geniş tabanlı eğitim olduğunu dile getiren Prof. İnan, “Özellikle tıp fakültemizin varlığı çok önemli, zira önümüzdeki 10-20 yıl içerisinde insanlığı ve toplumları en çok etkileyecek olan yeni buluşların çoğu disiplinlerin örtüştüğü yerlerden çıkacak; tıp ile mühendisliğin örtüşmelerinde gerçekleşen her buluşun topluma katkısını hukuksal, sosyal, toplumsal etkilerini, sonuçlarını analiz edebilecek ortamlar belirleyecek” dedi.

Covid-19’un araştırma ve bilimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini hatırlatan Prof. İnan, “Covid-19’dan çıkış yolu bilim ve bu alanda yapılacak olan araştırmalardır. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Koç Üniversitesi Hastanesi’nin son yıllarda giderek daha çok öne çıkan muazzam başarıları oldu. Farklı disiplinlerin işbirliğiyle Covid-19’a odaklanan 40’dan fazla projeyi devreye alarak bilginin sınırlarını zorluyor ve bilimin önemini bir kez daha ortaya koyuyoruz” dedi.

Yeni açılan merkezin disiplinlerin örtüştüğü bir noktada faaliyetlerini gerçekleştireceğine dikkati çeken İnan, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Merkez, Türkiye’de bu ölçekteki ilk ve tek merkez olacak. Merkezde, Türk halkının sağlığını tehdit eden yerel ve küresel çaplı enfeksiyon hastalıkları riskine karşı çalışmalar yapılarak, dışa bağımlılığın azaltılması için çalışılacak” dedi. Prof. İnan şöyle devam etti: “Merkezde farklı disiplinlerin eşgüdümlü şekilde çalışacak, enfeksiyon hastalıkları hakkında ileri düzeyde araştırmalar yapılacak, tanı ve tedavi yöntemleri geliştirilecek, insan kaynağı geliştirecek, aşı ve ilaç çalışmaları yapılacak ve elde edilen bilginin topluma yayılması sağlanacak. Bir araştırma üniversitesi olarak, diğer merkezlerimizde olduğu gibi Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezimizde de önemli çalışmalara tanık olacağımıza ve ülkemizin geleceğine doğrudan ve dolaylı katkıda bulunacağımıza canı gönülden inanıyorum.”

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ BANKASI ENFEKSİYON HASTALIKLARI ARAŞTIRMA MERKEZİ

Koç Üniversitesi bünyesinde İş Bankası’nın desteğiyle kurulacak olan Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi’nde; enfeksiyon hastalıklarına karşı ilaç geliştirme ve aşı ön çalışmalarının yanı sıra tanısal yöntemler, enfeksiyon kontrolü, halk sağlığı gibi alanlarda bilimsel çalışmalar yapılması amaçlanıyor. Merkez ile Koç Üniversitesi bünyesindeki Tıp Fakültesi, Mühendislik, Fen, İktisadi ve İdari Bilimler ile İnsani Bilimler Fakülteleri arasında eşgüdümlü çalışmalar yürütülmesi planlanıyor. Merkez faaliyetlerini Topkapı’da bulunan Koç Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirecek.

Merkezin Bilimsel Danışma Kurulu’nda; Prof. Dr. Levent Doğancı (Bayındır Hast.),Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil (Harvard SPH),Prof. Dr. Alpay Azap (Ankara Ü, Tıp Fak),Prof. Dr. Kenan Midilli (Cerrahpaşa Tıp Fak),Prof. Dr. Eskild Petersen (Aarhus,ESCMID),Prof. Dr. Nicola Petrosillo (Rome, ESCMID),Prof. Dr. Tatjana Avsic-Zupanc (Slovenya),Prof. Dr. Larry Madoff (Int Soc ID, Harvard),Prof. Dr. Dennis Bente (UTMB),Prof. Dr. Murat Akova (Hacettepe Ü. Tıp Fak),Prof. Dr. Annelies Zinkernagel (Zürih Ü. Tıp Fak),yer alıyor.

Merkezde, mikrobiyoloji, moleküler görüntüleme ve sayısal analiz araştırmaları, aşı ön çalışmaları, enfeksiyon kontrolü, lisansüstü eğitim, sürekli tıp eğitimi, kapasite geliştirme eğitimleri gerçekleştirilecek.

İnternet sitesi üzerinden kamu ve sivil kurumlar ile iletişim kurulmasının planlandığı merkezde gerçekleştirilecek araştırma sonuçları belgesel, yayın ve dergiler aracılığıyla kamuoyuna duyurulacak.