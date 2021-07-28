İş cinayeti: Elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 10:36

Türkiye, artan göç dalgasını ve göçmen krizini konuşuyor.

Kayseri'de katıldığı televizyon programında, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, göçmenlerin "Türkiye ekonomisine katkı sağladığını ve gönderilmeleri gibi bir durumun söz konusu olmadığını" söylemişti.

Öte yandan AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay da Suriyeli göçmenler için "Kader ve imtihan" yorumu yapıp "Çok önemli bazı yerlerden Suriyelileri bir çekin, Suriyeliler bir gitsin ülke ekonomisi çöker" demişti.

AKP'NİN İSTİHDAM ANLAYIŞI

AKP'li isimlerin göçmenler hakkındaki açıklamaları tepki toplarken, Manisa Turgutlu ilçesinde 19 yaşındaki Suriyeli işçinin yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

19 yaşındaki Suriyeli işçi H.A., fabrikada çalışırken elektrik panosunun olduğu alanda hareketsiz yatarken bulundu. İşçilerin haber vermesi üzerine fabrikaya sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan H.A. yaşamını yitirdi.

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi (İSİG) tarafından yapılan paylaşımda, "H.A. 19 yaşında, Suriyeli işçi.. Manisa Turgutlu'da çalıştığı plastik fabrikasında elektrik panosundan akıma kapılarak hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı.