İş ilanı verdi, başvuran kadınları taciz etti
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, verdiği ilana iş başvurusunda bulunan genç kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen H.T., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sosyal medyada iş ilanı vererek, kendisini bir inşaat firmasının sahibi gibi gösteren kişi, iddiaya göre, telefonda görüşüp, yazıştığı kişilere özel asistan aradığını belirterek, yüksek ücret vereceğini, bunun karşılığında da ofis içerisinde her şeyi kabul etmesi gerektiğini belirterek, taciz söylemlerinde bulundu.
Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından polis soruşturma başlattı. Yapılan araştırma sonucu kimliği belirlenen H.T. gözaltına alındı. H.T.’nin bir iş yeri sahibi olmadığı, geçici süre ile bazı işlerde çalıştığı öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.T., adliyeye çıkarıldı.
HT.'nin WhatsApp'taki tacizlerinden biri:
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