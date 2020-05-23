İş Sanat konserleri bayram boyunca evinize geliyor

23 Mayıs 2020 Cumartesi, 09:30

Yerli ve yabancı birçok sanatçının evlerinden kaydettikleri konserleriyle pandemi süresi boyunca sanatseverlerin evlerine konuk olan İş Sanat bayramda da yıldız isimleri sosyal medya hesaplarında takipçileriyle buluşturacak.

Bayramın birinci günü olan 24 Mayıs’ta geçtiğimiz aralık ayında İş Sanat’ta sahne alan, ülkemizin arabesk ve fantezi müziğin öncülerinden Ümit Besen’in konseri müzikseverlerle buluşacak.





25 Mayıs’ta yani bayramın ikinci gününde ise çağdaş halk müziği gruplarından Kardeş Türküler sevilen şarkılarıyla evlere konuk oluyor.





Bayramın üçüncü gününde, 26 Mayıs’ta ise modern Türk müziğinin en başarılı temsilcilerinden Dilek Türkan ve Derya Türkan evlerinden İş Sanat için özel olarak yaptıkları kayıtlarıyla dinleyicilerle birlikte olacak.

Konserler İş Sanat’ın sosyal medya hesapları Instagram, Facebook ve Twitter üzerinden takip edilebilecek.





