İş Sanat ‘Teos’ta Tragedya’, ‘Medea’ ile devam ediyor

10 Ağustos 2021 Salı, 04:00

“Medea” antik Yunan tragedyalarından biri... Hırs, tutku, intikam üzerine kurulu bu oyunun yazarı Euripides... Oyun, İason’un eşi ve “barbar” Kolhis Krallığı’nın prensesi olan Medea’nın, İason’un onu bırakarak Korinthli Yunan bir prensesle evlenme kararı alması sonrasında yaşanan korkunç olayları konu alıyor. Oyunda Medea, İason’un yeni karısı ile İason ve kendisinin iki oğlunu öldürerek intikam alır ve Atina’ya giderek yeni bir hayata başlar.

İş Sanat Teos’ta Tragedya kapsamında sahnelenen “Medea” yakında İzmir Seferihisar’daki Teos Antik Kent’te hayat bulacak. Aslında biz oyunu 12 Ağustos’ta 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalında ve internet sitesinden izleyebileceğiz.

“Medea”, İş Sanat’ın yaz döneminde hayata geçirdiği Teos’ta Tragedya başlıklı projesinin ikinci bölümü...

Çekimleri, Türkiye İş Bankası’nın 2018 yılından bu yana kazı çalışmalarına katkı sağladığı Teos Antik Kenti’nde gerçekleştirilen oyunun yönetmenliğini Mehmet Ergen üstlendi. Tiyatro sanatçıları Gizem Erdem, Güliz Gençoğlu, Elif Ürse ve İpek Türktan Kaynak’ın rol aldığı oyun, ilk gösteriminden itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalında ve internet sitesinde ücretsiz erişime açık olacak.

Oyunda Medea karakterini canlandıran Elif Ürse, rolünü şöyle anlatıyor: “Medea aşkının peşimden gidip kendi ülkesini terk etmiş yabancı topraklarda iki çocuğu ve eşiyle yalnız diyebileceğimiz bir hayat yaşıyor. Oyunda evlendiği adamın Medea’yı terk edip kralın kızıyla evlenme kararı alması ve düğünden hemen önceki süreci yaşıyoruz. Medea yaşadığı hayal kırıklığı ve yalnızlığın verdiği çaresizlikle ve kocasına karşı yaşadığı büyük bir intikam duygusuyla kralı, kızını ve de en dramatik olan kendi iki çocuğunu öldürüyor. Kocasını bu büyük acıyla baş başa bırakıp ülkeyi terk ediyor. Çok güçlü bir karakter olduğunu düşünüyorum. Sonuçta herkesten fazla acı çekeceği bir eylemi başka türlüsünün mümkün olmayacağını bize düşündürterek gerçekleştiriyor. Aslında zayıflık ve gücün eşitliği söz konusu belki de. Çünkü çocuklarını öldürmek büyük cesaret istese de günün sonunda çok büyük bir zayıflığın, değersizlik hissinin sonucu.”

Bu projenin bize gelişi hediye gibi diyen Ürse, “Antik kentte yapılan bu çalışmayla hem tiyatrodan uzak kalan biz oyunculara hediye gibi bir iş oldu hem de antik kentimizin de tanıtımı yapılmış oldu. Büyülü bir yer olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Mehmet Ergen, antik oyunlardan Elektra, Medea ve de Andromakhe’den alıntılarla üç kısa oyun yaptı aslında. Oyundan seçilen bölümlerle gerçekleşti ama hikâyenin takip edilirliği ve seçilen sahnelerle oldukça canlı” diyor.

Teos Antik Kenti’nde, mek’ana uygun bir oyunda ana karakteri canlandırmanın büyüleyici olduğunun altını çiziyor Ürse ve ekliyor: “Biz çok keyif aldık. Bir oyuncu için inanılmaz zevkli, çünkü o sözler o duygular sanki evini buldu. Tiyatro sahnesinde oynamaktan çok daha başkaydı. Çok daha organikti benim için.”