İş yerindeki rakibini kovdurmak için içeceğine sakinleştirici koyan İtalyan kadına 4 yıl hapis
İtalya'da iş yerindeki bir "rakibini" elemek için cappucinosuna sakinleştirici koyduğu belirlenen bir kadın 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İtalya'da iş yerindeki bir "rakibini" elemek için cappucinosuna sakinleştirici koyduğu belirlenen bir kadın 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İtalyan basınındaki haberlere göre olay kuzeydeki Bra kentinde bir sigorta şirketinde 3 yıl önce yaşandı.
İş yerinde işten çıkarmalar yapılacağını duyan 53 yaşındaki Mariangela Cerrato, rakibi olarak gördüğü iş arkadaşı Alice Bordon'u elemek için cappucinosuna kaygı giderici olarak kullanılan bir sakinleştirici ilaç koymaya başladı.
Rakibini yorgun ve başarısız gibi göstererek kovdurmayı ve böylece kendi pozisyonunu korumayı amaçladığı öne sürülen Cerrato, bu hafta içinde 4 yıl hapse mahkum edildi.
'HER ŞEY KARARMAYA BAŞLADI'
Alice Bordon yaşadıklarını La Stampa gazetesine şöyle anlattı:
"6 Ekim 2017'de, her gün olduğu gibi Mariangela kafeden bana bir cappucino getirdi. Genellikle cappucinomu yudumlayarak içerim ama o gün hepsini tek seferde içtim.
"Masamda sigorta yaptırmak isteyen bir müşteri vardı. Belgelerini istedim ve fotokopi makinesine gittim. Yerime dönmek üzereyken dengemi kaybettim, her şey kararmaya başladı, kendimi boşlukta hissediyordum."
TRAFİK KAZASI DA YAŞADI
Bu ilk vakanın ardından aylarca benzer durumlar yaşayan Bordon, bir keresinde bu nedenle trafik kazası da yaşadığını, arabasını duvara çarptığını anlattı.
Bordon, ancak aralık sonunda, Noel tatili sayesinde iş arkadaşından şüphelenmeye başladı. Mariangela Cerrato'nun Noel tatiline çıkmasıyla şikayetlerinin ortadan kalktığını fark eden Bordon, şunları söyledi:
"Her gün kendimi kötü hissediyordum ama Mariangela birkaç gün izne çıkınca hiçbir şikayetim kalmadı. O zaman cappucinolarla yaşadığım krizler arasında bir bağlantı olabileceğini düşünmeye başladım.
"Bir nörologla konuştum, bana bir ay cappucino içmememi tavsiye etti. Ben de böyle yaptım."
Bundan birkaç ay sonra yeniden Mariangela Cerrato'nun getirdiği bir cappucinoyu içen Bordon tekrar aynı rahatsızlıkları yaşadı.
ANALİZLE ORTAYA ÇIKTI
Ancak Bordon bu kez cappucinonun yarısını içip diğer yarısını laboratuvarda analiz ettirdi.
Analiz sonuçları, içecekte güvenli miktarın 10 katı kadar sakinleştirici madde (benzodiazepine) bulunduğunu ortaya çıkardı.
Bunun üzerine jandarmaya başvuran Bordon, iş arkadaşının kamera ile izlenmesini sağladı.
Gizli kamera kayıtlarıyla, Cerrato'nun Bordon'un bardağına sakinleştirici döktüğü görüntülendi.
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