İşçi alacaklarını otomatik hesaplayan site yayında
Alacakları hesaplamakta güçlük çeken işçiler için Tazminat.com internet sitesi devreye girdi. Sitede, işçi alacaklarının yanı sıra net ve brüt maaşın ne kadar olması gerektiği, trafik kazalarından kazanılan tazminat miktarı hesaplanabiliyor.
Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. (Hacettepe Teknokent) tarafından ticarileşebilme potansiyeli taşıyan iş fikirlerinden birisi kabul edilerek ön kuluçka merkezinde faaliyet göstermeye hak kazanan Tazminat.com’da yayın hayatına başladı.
Ankara Barosu, Çorum Barosu, Denizli Barosu, Eskişehir Barosu ve Yalova Barosu ile anlaşma yapan sitede, avukatlar indirimli olarak yararlanabiliyor. Sitenin avukatlara ve yurttaşlara kolaylığı ise birçok alacağın anında hesaplanabilmesi.
4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenen işçinin emeği karşılığında ödenmesi gereken kıdem ve ihbar tazminatı ile ücret, fazla mesai, hafta tatili ve ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacakları siteden hesaplanabiliyor. Sitede ile bu alacak kalemleri, alanında uzman hukukçu ve bilirkişilerin görüş ve tecrübeleri esas alınarak hazırlanan yazılım sayesinde otomatik olarak hesaplanmakta olup, işçiye ödenmesi gereken miktarları ayrıntılı olarak gösteriliyor.
Ölümlü, geçici ve sürekli iş göremezliğe sebebiyet veren iş kazalarından kaynaklı tazminatlar bu kapsamda otomatik olarak hesaplanıyor. İşçiler çoğu zaman aylık ücretlerini, kendilerine ödenen miktar olarak; yani net olarak biliyor ancak işçilik alacaklarının hesaplanması yapılırken öncelikle aylık çıplak brüt ücret veya aylık giydirilmiş brüt ücret esas alınmaktadır. Bulunan brüt ücret tutarları daha sonra nete çevriliyor.. Tazminat.com tarafından hazırlanan yazılım sayesinde bir yıllık net veya brüt ücretler eksiksiz olarak otomatik olarak karşınıza çıkıyor. Trafik kazalarından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı ila sürekli ve geçici iş göremezlik sebebi ile hak kazanılan tazminat miktarları otomatik olarak hesaplanabiliyor.
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