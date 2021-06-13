'İşçi düşmanı yasaya' bir tepki de Kayı İnşaat işçilerinden

AKP'li milletvekillerince verilen ve TBMM komisyonundan geçen İcra ve İflas Kanunu’nda değişiklik için kanun teklifine işçilerin tepkisi sürüyor. Ocak 2021 tarihinden itibaren alacaklarını tahsil edemeyen Kayı İnşaat işçileri "İşçi düşmanı yasayı durdurun" diyerek açıklama yayımladı.

"İcra ve İflas Kanunu’nda değişiklik için kanun teklifi, 49 AKP’li milletvekilinin imzasıyla Adalet Komisyonu’na sunulmuştu. Kanun teklifi, Adalet Komisyonu’ndan geçti. Bugün TBMM Genel Kurulu, komisyondan geçen bu teklifi oyluyor.

Bu teklif batık şirketlerin ardından bankaların alacaklarını garanti altına almak için hazırlanmıştır. Madde 3 ile ipotekli bankaların şirketin iflasını dahi beklemeden ipotekli malların satışını gerçekleştirmesi öngörülüyor. Madde 7 ile de konkordato sürecinde doğan banka ve piyasa alacaklarının, işçi alacaklarının önüne geçmesi düzenleniyor. Teklif ile işçi alacaklarının önüne yeni “öncelik kurumları” getirilmek isteniyor.

İnşaat-Sen, 2021 Ocak ayından beri Kayı İnşaat işçilerinin alacakları için mücadele ediyor. Karşımızda batık bir inşaat şirketi var. Tüm bankalar, tüm alacaklılar koşarak işçi alacaklarının önüne geçmeye çalışıyor. “Hukuka” göre ipotekli bankalar işçinin hakkından önce geliyor. Böyle adalet olmaz.

Mevcut hukuk zaten batık şirketler karşısında işçiyi korumuyor. Şimdi ipotekli bankaların yanına bir de finans şirketlerini ekleyip işçi alacaklarını yok saymaya çalışıyorlar. Bu teklif yasalaşmamalı!

TBMM Genel Kurulu’ndaki milletvekillerini bu işçi düşmanı yasaya karşı tüm gücüyle muhalefet etmeye çağırıyoruz.

İşçinin alın terini savunan bütün milletvekillerini, sonuna kadar bu teklife karşı durmaya ve yasalaşmaması için mücadeleye çağırıyoruz.

İşçilerin oylarıyla dolan meclis, işçinin alın terini gasp edecek yasaları çıkaramaz.

İşçi düşmanı teklifi geri çekin!

Bankaları, finans şirketlerini değil işçilerin alacaklarını koruyun!"