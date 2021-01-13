İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, 2020 iş cinayetleri raporunu açıkladı

13 Ocak 2021 Çarşamba, 12:27

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin raporunda, "Yüzde 66’sını ulusal basından; yüzde 34’ünü ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sendikalar ve yerel basından öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla 2020 yılında en az 2427 işçi hayatını kaybetti" denildi.

EN ÇOK ÖLÜM ARALIK AYINDA

Rapora göre, 2020 yılında iş cinayetlerinin aylara göre dağılımı şöyle:

"Ocak ayında en az 114, şubatta 132 işçi, martta 113 işçi, nisanda en az 223 işçi, mayısta 166, haziranda 190, temmuzda 164, ağustosta 218, eylül ayında 211, ekimde 232, kasımda 308, aralık ayında en az 356 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti…"

İş cinayetlerinin istihdam biçimlerine göre dağılımına bakıldığında ise 2023 ücretli (işçi ve memur) ve 404 kendi nam ve hesabına çalışan (çiftçi ve esnaf) hayatını kaybetti. Yani ölenlerin yüzde 83’ünü ücretliler yüzde 17’sini ise kendi nam ve hesabına çalışanlar oluşturdu.

2020 yılında iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle:

"Tarım, Orman işkolunda 442 emekçi (224 çiftçi ve 218 işçi); İnşaat, Yol işkolunda 355 işçi; Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 330 işçi; Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 296 emekçi; Taşımacılık işkolunda 248 işçi; Belediye, Genel İşler işkolunda 141 işçi; Metal işkolunda 106 işçi; Savunma, Güvenlik işkolunda 79 işçi; Madencilik işkolunda 61 işçi; Tekstil, Deri işkolunda 54 işçi; Enerji işkolunda 54 işçi; Gıda, Şeker işkolunda 44 işçi; Petro-Kimya, Lastik işkolunda 44 işçi; Konaklama, Eğlence işkolunda 43 işçi; Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda 26 işçi; Ağaç, Kâğıt işkolunda 23 işçi; Çimento, Toprak, Cam işkolunda 14 işçi; İletişim işkolunda 8 işçi; Basın, Gazetecilik işkolunda 7 işçi; Banka, Finans, Sigorta işkolunda 5 işçi; Elimizdeki veriler ışığında çalıştığı işkolunu belirleyemediğimiz 47 işçi hayatını kaybetti."

Rapora göre 2020'de Covid-19 nedeniyle 741 işçi, trafik, servis kazası nedeniyle 388 işçi yaşamını yitirdi. Aynı dönemde ezilme, göçük nedeniyle 296 işçi; yüksekten düşme nedeniyle 237 işçi; şiddet nedeniyle 105 işçi; elektrik çarpması nedeniyle 104 işçi; zehirlenme, boğulma nedeniyle 87 işçi öldü. Patlama ve yanma gibi nedenlerle ölen işçi sayısı 53 oldu. 27 işçi nesne çarpması, düşmesi nedeniyle, 21 işçi kesilme, bir uzvunun kopması gibi nedenlerle yaşamını yitirdi.

2020 yılında iş cinayetlerine kurban gidenlerin 148'i kadın, 2 bin 279'u se erkek işçi oldu.

28-50 YAŞ ARALIĞINDA YOĞUNLUK

2020 yılında iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle:

14 yaş ve altı 22 çocuk işçi,

15-17 yaş arası 46 çocuk/genç işçi,

18-27 yaş arası 258 işçi,

28-50 yaş arası 1079 işçi,

51-64 yaş arası 708 işçi,

65 yaş ve üstü 159 işçi,

Yaşı kayıtlara girmeyen ise 155 işçi hayatını kaybetti.

101 MÜLTECİ/GÖÇMEN İŞÇİ

2020 yılında 101 mülteci/göçmen işçi hayatını kaybetti. Bu işçilerin geldikleri ülkelere göre dağılımı ise şöyle:

"48 işçi Suriyeli; 28 işçi Afganistanlı; 5 işçi Türkmenistanlı; 4’er işçi Gürcistanlı ve Özbekistanlı; 2’şer işçi Azerbaycanlı, İranlı, Rusyalı ve Ukraynalı; 1’er işçi Bulgaristanlı, Iraklı, Nepalli ve Pakistanlı."

ÖLENLER SENDİKASIZ

2020 yılında iş cinayetlerinde ölenlerin ezici çoğunluğu sendikasız. Buna göre, geçen yıl iş cinayetlerinde yaşamını yitiren işçilerden 109’u (yüzde 4,49) sendikalı, 2 bin 318’i ise (yüzde 95,51) sendikasız. Raporda, "Sendikalı işçiler tarım, gıda, madencilik, kimya, tekstil, iletişim, büro, eğitim, ticaret, cam, metal, inşaat, enerji, taşımacılık, sağlık, güvenlik ve belediye işkollarında çalışıyordu. Diğer yandan ölen başka sendikalı işçiler de olabilir. Ancak kâğıt üzerinde olan sendikal üyeliklerinin gerçek bir örgütlülük olmaması ve birçok sendikanın ölen üyelerini sahiplenmemesi sonucu net bir bilgi verme şansımız olmadığını da belirtelim. Bu durum özellikle kamu çalışanı/memur sendikaları açısından daha da tespit edemediğimiz bir husus" ifadelerine yer verildi.

İLLERE GÖRE DAĞILIM

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin raporunda, 2020 yılında Türkiye’nin 81 şehrinde ve yurt dışında iş cinayeti gerçekleştiğinin tespit edildiği belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"325 ölüm İstanbul’da; 111 ölüm İzmir’de; 99 ölüm Kocaeli’nde; 80 ölüm Ankara’da; 79 ölüm Bursa’da; 67 ölüm Antalya’da; 66 ölüm Konya’da; 65 ölüm Aydın’da; 61’er ölüm Denizli ve Samsun’da; 60 ölüm Adana’da; 58 ölüm Gaziantep’te; 57 ölüm Sakarya’da; 54’er ölüm Manisa ve Şanlıurfa’da; 52 ölüm Mersin’de; 46 ölüm Van’da; 45 ölüm Muğla’da; 41’er ölüm Diyarbakır ve Hatay’da; 40 ölüm Kayseri’de; 38 ölüm Kahramanmaraş’ta; 34 ölüm Zonguldak’ta; 29 ölüm Malatya’da; 28 ölüm Tekirdağ’da; 27 ölüm Trabzon’da; 26 ölüm Ordu’da; 25 ölüm Sivas’ta; 24 ölüm Kastamonu’da; 23 ölüm Balıkesir’de; 22 ölüm Osmaniye’de; 20’şer ölüm Elazığ, Isparta ve Mardin’de; 19 ölüm Şırnak’ta; 18’er ölüm Bolu ve Çanakkale’de; 17’şer ölüm Afyon, Edirne ve Erzurum’da; 16 ölüm Karaman’da; 15’er ölüm Ağrı, Çorum ve Kütahya’da; 14’er ölüm Adıyaman, Eskişehir ve Nevşehir’de; 13 ölüm Uşak’ta; 12’şer ölüm Aksaray, Bilecik, Karabük, Niğde ve Tokat’ta; 11’er ölüm Batman, Çankırı, Düzce ve Erzincan’da; 10’ar ölüm Burdur, Kırklareli ve Rize’de; 9’ar ölüm Artvin, Giresun, Gümüşhane ve Kırıkkale’de; 8’er ölüm Kırşehir ve Yalova’da; 7’şer ölüm Amasya, Bingöl, Hakkari ve Siirt’te; 6’şar ölüm Bartın ve Kilis’te; 5’er ölüm Bitlis, Sinop ve Yozgat’ta; 4’er ölüm Bayburt ve Kars’ta; 3’er ölüm Muş ve Tunceli’de; 2’şer ölüm Ardahan ve Iğdır’da; 48 ölüm ise yurt dışında."