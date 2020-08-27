İşçi ve işveren konfederasyonlarından 'kısa çalışma ödeneği uzatılsın' talebi

27 Ağustos 2020 Perşembe, 14:10

İşçi ve işveren konfederasyonlarından kısa çalışma ödeneğiyle ilgili ortak talep geldi. Türk-İş, Hak-İş ve TİSK yaptıkları ortak açıklamayla kısa çalışma ödeneğinin 2020 sonuna kadar uzatılmasını talep etti.

Kısa çalışma ödeneği daha önce ağustos sonuna kadar uzatılmıştı.