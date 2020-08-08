İşçiler, yine açlığa mahkûm

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

Hükümetin işverenlere işçileri ücretsiz izne çıkarma yetkisi vermesinin ardından 1.7 milyon işçi eve gönderildi. Bu işçilere işsizlik sigortası fonundan günlük 39.24 lira, aylık da 1177 lira veriliyor. Damga vergisi düşüldükten sonra işçinin eline geçen tutar 1168 liraya iniyor.

Oysa işsizlik sigortası fonunda 110 milyar liranın üzerinde kaynak bulunuyor. İşçiler, işverenleri tarafından hükümetin verdiği yetki ile zorunlu olarak ücretsiz izne gönderildi. Aldıkları 1168 lira ile bir ay geçinmeleri ise mümkün değil.

Türk-İş’in son hesaplamalarına göre açlık sınırı 2 bin 406 lira, yoksulluk sınırı da 7 bin 839 lira. Bir çalışanın yaşayabilmesi için yapması gereken aylık en düşük harcama tutarı 2 bin 919 lira. Devletin belirlediği asgari ücret bile 2 bin 324 lira.

DİSK’TEN TEPKİ

DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan, bir insanın aylık 1168 lirayla geçinmesinin mümkün olmadığına dikkat çekti.

Bu paranın kiraya bile yetmeyeceğine işaret eden Çalışkan, “Biz asgari ücretin bile geçim ücreti olmasını istiyoruz. Asgari ücreti yetersiz buluyoruz. Oysa 1168 lira asgari ücretin bile çok altında. Bu işçiyi açlığa mahkum etmek demektir. Fırsatçılıktır. Desteği işverene verip işçiyi açlığa, kölelik ücretine mahkûm etmektir” dedi. Çalışkan, eğer bir işyerinde iş durmuş ise işçilerin ücretsiz değil ücretli izne çıkarılması gerektiğini söyledi. “Ücretsiz izni doğru da bulmuyoruz, kabul de etmiyoruz” diyen Çalışkan, işçilere işsizlik sigortası fonundan daha fazla ödeme yapılması gerektiğini vurguladı.