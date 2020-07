İşçileri döve döve gözaltına aldılar

23 Temmuz 2020 Perşembe, 09:24

Türkiye’de şehir hastaneleri ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı da yapan şirketler arasında olan Rönesans firmasının ana yüklenicisi olduğu Doğal Gaz İşletme Tesisi Şantiyesi’nde çalışan işçiler, pandemi nedeniyle eksik yatan ücretleri için eylem başlatmıştı.

İnşaat Sendika’nın paylaştığı görüntülere göre haklarını talep eden işçiler dövülerek Rus “Amon” polisi tarafından gözaltına alındı.

Daha önce eylemlere ilişkin Cumhuriyet'e konuşan Türk işçilerden ekipbaşı Ercan Yılmaz (30), “Pandemi sürecinde 20-25 gün gibi bir süre de çalışmadık. Bu süreçte Özbek işçiler daha da az maaş aldı. Özbek işçi evine para gönderemedi. Esasen haklı bir durum ama bize saldırmaları doğru olmadı. Biz 1500-2000, Özbek işçiler 300-500 dolar alıyor. Türklerin yatma ve yemekhane yeri ayrı Özbeklerin yeri ayrı. Ondan dolayı mı bilmiyorum ama bu durum Türk işçilerine de yansıdı. ‘Türkler bizi çok çalıştırıyor, Türkleri burada istemiyor’ dediler. Önce Rönesans işçileri eylem yaptı ardından bir alt taşeron şirket olan Yamata şirketindeki Özbek işçilerde destek oldu. Şantiyede başlayan eylem kamplara da sıçradı. En az 20 bin kişilik kamp. Heryeri yağmaladılar. Polis de olaylara müdahale etmede yetersiz kaldı” demişti.

‘KONSOLOSLUĞA 2 GÜN BOYUNA ULAŞAMADIK’

Eylem günü şantiyeden kaçmak zorunda kaldığını belirten işçi Yılmaz, “Bazı Özbek arkadaşlar, ‘Size de saldıracaklar’ diye haber ettiler. Bizde fark ettirmeden, tel örgülerden v.s. bir şekilde kendimizi dışarı attık. Otobüslerle başka şehirlere kaçtık. En fazla bin 500 Türk işçisi varız. Konsolosluğu 2 gün boyunca aradık ama ulaşamadık, ardından dışişlerini aradıktan sonra elçilik bize dönüş yaptı. ‘Bakıyoruz’ gibi cümleler sarf edildi. Hâlâ üst düzey bir yetkili bize ulaşmış değil. Şu an başka şehirdeyiz. Otel sayılmayacak eski-püskü bir yerdeyiz. Elbiselerimiz orada. Virüs kısıtlamalarından dolayı şehir merkezine de çıkamıyoruz. İlk 2 gün yemek yiyemedik. 4 gündür duş alamıyoruz, sadece yatıyoruz. Özbekistan’dan büyükelçi gelmiş, bizim büyükelçi geldi mi bilmiyorum. Normalde bir heyet gönderilmesi lazım. Can güvenliği tehlikesi var, korku var. Uçak seferleri yok. Çoğu işçi bir an önce Türkiye’ye dönmek istiyor” açıklamasında bulunmuştu.

BİNLERCE POZİTİF

Ercan Yılmaz, geçtiğimiz aylarda şantiyede binlerce işçinin koronaya yakalandığını anımsatarak şunları kaydetmişti: “Korona testi yaptık, pozitif dediler. Yaklaşık 10 bin işçinin testi pozitif çıktı. Ortalama 15 gün boyunca yattık. İşçi ölümlerine dair bize herhangi bir bilgi verilmedi. Zaten öyle şeyleri işçiler ayaklanırlar diye, bize söylemezler.”