İşçiye skala zulmü

23 Eylül 2020 Çarşamba, 02:00

Köprü ve otoyollar için müteahhitlere bütçeden milyarlarca lira aktarılırken, karayolları işçisi “ücret skalasına” sıkıştırılıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü’nde aynı işi yaptıkları halde işçilere 3 farklı skalaya göre ücret ödeniyor. Bu nedenle de ücretler arasında iki katına kadar fark çıkıyor. Son düzenleme ile taşerondan kadroya geçirilen işçilerin durumu ise çok daha kötü.

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı aynı işyerinde çalışan kamu işçilerine 3 ayrı skala üzerinden ücret verildiğine dikkat çekti. Bu durumun aynı işi yapan çalışanlar arasında iki katına yakın maaş farkı oluşmasına neden olduğunu, çalışma barışına zarar verdiğini dile getiren Baltacı, “Ücret skala farklılıklarının kaldırılarak eşit işe eşit ücret ödenmesi gerekmektedir. Bakanlık olarak Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde aynı işi yapan çalışanların maaşları arasında iki katına yakın fark olmasına yol açan ve çalışma barışını bozan ücret skalasında düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz” sorusunu yöneltti.

2005’TEN SONRA

Yanıt veren Karaismailoğlu ise Karayolları Genel Müdürlüğü’nde 15 Temmuz 2005 tarihinden önce alınmış işçilere yürürlükte olan 18. İşletme Toplu İş Sözleşmesi’nin (Ek-1/A) ücret skalası, 15 Temmuz 2005 tarihinden sonra işe alınarak çalıştırılan işçilere sözleşmenin (Ek-1/B) ücret skalası, yüklenici aracılığı ile çalışmakta iken 29 Nisan 2015 tarihli protokol kapsamında kadroya alınan işçilere ise sözleşmenin (Ek-1/C) ücret skalası olmak üzere 3 farklı ücret skalası uygulandığını bildirdi.

Karaismailoğlu, en son 696 sayılı KHK kapsamında taşerondan kadroya geçirilen işçilere ise kadroya geçirilmeden önce çalıştıkları hizmet alımı sözleşmeleri ve yüklenici firma tarafından ödenen ücretlere ilişkin bordrolara göre belirlenen ücretlerin ödendiğini bildirdi. Karaismail-oğlu, şunları kaydetti: “İşçilerin işe giriş tarihlerine göre ücret skalalarının tespit edilmesine ilişkin madde hükmü, ilk defa 15 Temmuz 2005 tarihinde imzalanan 11. İşletme Toplu İş Sözleşmesi ile kabul edilmiş olup, söz konusu tarihten sonra işe giren tüm işçilere (daimi -normal-, şehit yakını, gazi, engelli, eski hükümlü) uygulanmaktadır.”

Yanıtta, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde İş Yasası’na tabi işçi statüsünde çalışan personel için Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İş Verenleri Sendikası (TÜHİS) ile Yol-İş arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulandığı bildirildi. Toplu iş sözleşmelerinin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın başkanlığında Türk-İş, TÜHİS ve Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (Kamu-İş) arasında imzalanan kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolünde belirlenen esaslar çerçevesinde, 2 yılda bir yenilendiği de kaydedildi.