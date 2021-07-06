İshak Paşa Sarayı’nda İtalyan sanatı

06 Temmuz 2021 Salı, 04:00

İshak Paşa Sarayı’nı gezip görmüş olanınız azdır ama duymuş olanınız çoktur. Türkiye’nin doğudaki en uç ve en unutulmuş illerinden Ağrı’dan da uzakta, sınırdaki Doğu Beyazıt ilçesinde bir güzel saray. İşte bu sarayda ilginç bir sanat etkinliği gerçekleşti. Batmanlı ünlü ressam Ahmet Güneştekin’in de katıldığı etkinlikte iş insanı Hikmet Eraslan, kişisel koleksiyonundaki İtalyan ressamların 58 adet yağlıboya tablosunu sergilenmek için doğduğu topraklara, Ağrı’ya getirdi. Eraslan açılışta, “İtalya’dan Doğubayazıt’a sanat köprüsü kurduk. Sanatın güzelliklerini doğduğum topraklara taşımaktan çok mutluyum” dedi.

ÇOCUKLARA SÜRPRİZ ATÖLYE

Doğubayazıt’ın köylerinden gelen 40 çocuk ise bu sergi gezisinde bir sürprizle karşılaştı: kendilerine Hikmet Eraslan’ın armağan ettiği resim malzemeleriyle sarayda hazırlanan sınıfta ressam Ahmet Güneştekin’in düzenlediği resim atölyesine katılıp resim yaptı. Ağrı Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda ve “İshak Paşa Sarayı Kültür Sanat Etkinlikleri” projesi kapsamında düzenlenen “İtalyan Ressamlar Doğubayazıt’ta” sergisi için 17. yüzyıldan kalma İshak Paşa Sarayı’nda açılış töreni yapıldı. İshak Paşa Sarayı’nın tarihi dokusuna zarar vermeden özel olarak düzenlenen alanlarda bir ay süreyle açık kalacak “İtalyan Ressamlar Doğubayazıt’ta” sergisi, 3 Ağustos’a kadar ziyaret edilebilecek.